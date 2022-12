Argentina vinner enkelt

Förra helgens tripplar nådde inte hela vägen fram även om det blev två gröna bockar av tre under lördagen där en missad straff av Saudiarabien stod i vägen för full pott. Nu är det dags för slutspel i VM och vi bjuds på två intressanta bataljer. Det blir målsnålt när Nederländerna och USA drabbar samman medan Argentina kör över Australien. En fajt från League One tar oss sedan hela vägen in i mål och då denna trippel når en bit över 9 gånger pengarna är det något utöver det vanliga.