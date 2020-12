"Arsenal kris fortsätter - målen trillar in"

Spelstopp: 17.59 Sampdoria - Crotone: Sampdoria -0,5 @ 1,86 Sampdoria tog en övertygande bortaseger mot Hellas Verona, mycket tack vare den svenska landslagsmittfältaren Albin Ekdal. Han är inte känd som någon större målskytt men mot Verona dunkade han dit sitt andra mål på de tre senaste omgångarna. Det är fler mål än Ekdal gjort på de fem föregående säsongerna. Nu får han tillbaka Thorsby vid sin sida som var avstängd mot Verona. Crotone är jumbo i Serie A och har förlorat två tredjedelar av sina matcher under hösten. Visst har gästerna plockat fyra poäng på de två senaste omgångarna, men 0-0 mot Udinese senast var smickrande siffror för laget från Kalabrien. Simy och Rivière är två skickliga anfallare men de får ingen service. Räkna med att Crotone blir nedtrycka när de besöker Genua. Sampdoria ser bättre och bättre ut hela tiden och har ett betydligt bättre spelarmaterial än Crotone. Står bara värdarna för en normal insats vinner de detta. -0,5, som är samma sak som den raka ettan, spelas till godkända 1,86. Spel: Crotone -0,5 @ 1,86

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 18.00

TV: Cmore Live 2 och Cmore

Everton - Arsenal: Över 2,5 mål @ 1,86 Arsenal genomgår sin största kris på flera decennier och får ingenting att fungera. Den enda spelaren som kan hålla huvudet högt är Gabriel och nu är han avstängd efter sitt röda kort mot Southampton. Luiz och Holding är inget säkert mittbackspar. Framåt finns det trots allt potential även fast Arsenal haft enormt svårt med målskyttet. Med spelare som Pépé, Willian, Aubameyang, Saka och Lacazette är det bara en tidsfråga innan målen börjar rulla in. Everton har under den senaste veckan besegrat Chelsea och Leicester. Mest imponerar det faktum att The Toffees har hållit nollan i båda matcherna. Pickford och Olsen slåss om platsen mellan stolparna medan Mina och Keane har hittat ett fungerande partnerskap. Framåt handlar det mesta om Dominic Calvert-Lewin som är på väg att växa ut till en striker av världsklass. Även om Everton har varit tajta mot slutet brukar deras matcher var målglada. 23-18 i målskillnad på 13 matcher ger ett snitt över 3 mål per match. Senast de ställdes mot Arsenal blev det stryk med 2-3 och jag tror det blir många mål igen. 1,86 på över 2,5 mål är lite väl högt och spelas med goda förhoppningar. Spel: Över 2,5 mål @ 1,86

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 18.30

Bayer Leverkusen - Bayern München: Över 3,5 mål @ 1,96 Tolv omgångar in av Bundesliga är Bayer Leverkusen det enda lag som ännu inte åkt på någon förlust. Kusen leder också tabellen en poäng före Bayern München. Offensivt ser det otroligt bra ut. Alario är tillbaka efter skada och slåss med Schick om nummer 9-positionen. Bailey, Wirtz, Diaby, Amiri, Bellarabi och Demirbay är andra alternativ på de offensiva positionerna. En bredd som få lag i världen kan matcha. Bayern München var illa ute mot Wolfsburg men vände på steken via två mål av en viss Lewandowski. Den polska strikern leder skytteligan överlägset och blev nyligen utnämnd till världens bästa spelare av FIFA. Med Coman, Gnabry, Sané och Müller bakom Lewandowski är det omöjligt att stå emot Bayern i 90 minuter. Räkna med att gästerna precis som vanligt hittar nätet. Lagen möttes två gånger i somras, en gång i cupfinalen i Berlin och en gång i ligan på denna arena. Båda gångerna vann Bayern med 4-2. Sju av de åtta senaste inbördes mötena har gått över 3,5 mål, det åttonde slutade 2-1. Med det i åtanke känns 1,96 riktigt bra på överspelet. Det är taget. Spel: Över 3,5 mål @ 1,96

Tävling: Bundesliga

Plats: BayArena

