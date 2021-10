"Arsenal tappar återigen poäng"

Spelstopp: 18.29 Torino - Genoa: Hemmaseger @ 1,74 Genoa ligger på nedflyttningsplats i Serie A och den stora anledningen till det är det läckande försvaret. 18 insläppta på åtta omgångar är näst sämst av alla lag i serien. Sirigu har svårt att övertyga mellan stolparna och i 2-2-matchen mot Sassuolo tvingades mittbacken Biraschi av med en skada som lär hålla honom borta från denna match. Ett defensivt avbräck för besökarna. Torino föll mot Napoli förra helgen, men det är inte mycket att säga om det. Alla förlorar mot Napoli denna höst. Insatsen var det inget fel på och dessutom var det glädjande att se Andrea Belotti få ett inhopp. Strikern ska vara redo för 90 minuter nu och det är trots allt skillnad på att starta med Belotti på topp istället för Sanabria. Linetty, Brekalo och Zaza är andra spelare som kommer få ytor att operera på mot Genoas generösa försvar. Torino har nio raka inbördes möten mot Genoa utan förlust och hemma i Turin ska de ses med ypperlig chans att roffa åt sig samtliga tre poäng. 1,74 är ett tillräckligt bra odds för att få en plats på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,74

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Arsenal - Aston Villa: Aston Villa +0,5 @ 1,96 Arteta verkar fullständigt oförmögen att ta detta Arsenal framåt och under måndagen kom ännu en i raden av besvikelser för The Gunners. Visst räddade Lacazette en poäng med matchens sista spark, men 2-2 hemma mot Crystal Palace matchar inte de rödvitas ambitioner. Ska man vara helt krass så har London-klubben egentligen bara spelat en enda bra halvlek på hela säsongen och det var den första mot Tottenham. I övrigt har det varit svaga prestationer över hela linjen. Aston Villa åkte på en blytung förlust i derbyt mot Wolverhampton efter att ha släppt in tre mål under matchens sista tio minuter. 2-3 föll i den 95:e minuten och det bör således vara revanschsugna Lejon som kommer till Emirates. I mål har de som vanligt Emiliano Martínez som alltid har en poäng att bevisa när han ställs mot sin gamla klubb. I fjol hjälpte den argentinska keepern sitt lag till dubbla segrar mot Arsenal och på Emirates vann de med klara 3-0. Det sätt som Arsenal spelade mot Crystal Palace kommer inte räcka till speciellt många poäng. Saka skadade sig dessutom efter ett rent överfall av McArthur som ofattbart nog endast renderade i ett gult kort från Mike Dean. Det är tveksamt om han kan delta redan här och saknas landslagsmannen är det ett stort avbräck för värdarna. Jag finner mest värde i X2 och spelar Aston Villa +0,5 till närmare dubbeldeg. Spel: Aston Villa +0,5 @ 1,96

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 21.00 Osasuna - Granada: Hemmaseger @ 1,81 Osasuna gör en storstilad säsong så långt och går vid seger här upp på lika många poäng som serieledarna Real Sociedad. Gänget från Pamplona har fyra triumfer på de fem senaste omgångarna och mår väldigt bra för tillfället. Senast besegrades svårspelade Villarreal på bortaplan med 2-1 efter att Chimy Ávila avgjort i slutskedet. Kan argentinaren komma upp i samma nivå som innan sina jobbiga skadebekymmer har Osasuna en riktig guldklimp till förfogande. Granada överraskade stort genom att plocka säsongens första seger när Sevilla var på besök. Den matchen spelades dock innan landslagsuppehållet och sedan dess har besökarna varit spellediga. Viktigt med en längre paus för Granada som haft en tuff inledning på säsongen. Rochina avgjorde mot Sevilla, men spelmässigt var det ingen större insats. Machís, Puertas och Suárez är skickliga spelare, men totalt sett är det ett ganska mediokert gäng som kommer på besök. Granada har bara mäktat med ett mål på fyra bortafajter under hösten och främst märks 0-4 borta mot Rayo Vallecano. Osasuna vann motsvarande möte i fjol med 3-1 och ska gälla som klara favoriter igen. 1,81 på den raka hemmasegern är taget alla dagar i veckan. Spel: Hemmaseger @ 1,81

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Sadar

Tid: 21.00

