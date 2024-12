"Arsenals briljans - sätter återigen stopp för motståndet"

Två av tre spel hittade in i torsdags där Malmö FF:s målglada möte med Galatasaray var den stora höjdpunkten. Det målsnåla mötet mellan Rangers och Tottenham svek, men jag tar nya tag under lördagen där Premier League står för konfekten. Du hänger väl med?

Spelstopp: 15.59

Arsenal - Everton: Everton under 0,5 mål @ 1,68

Arsenal har spottat upp sig efter det senaste landslagsuppehållet och föga förvånande är det en vansinnigt stabil defensiven som ligger till grund för den höjda prestationsnivån. Manchester United, Fulham och Monaco har fått kämpa väldigt hårt för att tillsammans(!) komma upp i drygt 1,0 xG mot Mikel Artetas snuskigt väldrillade manskap. Jag tror att Everton faller in under samma kategori.

Bara Ipswich har ett lägre xG per 90 minuter än Everton som heller inte är kända för att rosa marknaden på bortaplan. Blott en seger på sju bortamatcher vittnar om detta och när ett av ligans hittills tre obesegrade lag på hemmaplan står på andra sidan ser jag inte hur Sean Dyche och company ska räcka till.

Arsenal är bättre på samtliga positioner och när Gabriel sägs vara redo för spel blir defensiven ännu starkare. Jag spelar Everton att gå mållösa från Emirates till nästan 1,70.

Spel: Everton under 0,5 mål @ 1,68

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 16.00

Liverpool - Fulham: Båda lagen gör mål @ 1,73

Förra helgens Merseysidederby mot Everton stormade bort för Liverpool, något som jag trodde skulle leda till en stark insats mot Girona. Arne Slots mannar vann förvisso med 1-0 efter ett straffmål från Salah, men överlag var det knappast en av Liverpools bättre insatser den här säsongen. The Reds åstadkom inte särskilt mycket i offensiven och en annan dag hade Girona mycket väl kunnat hitta in med en kvittering.

Jag tror inte nödvändigtvis att de rödklädda är på väg in i en sämre period, men jag blir samtidigt inte förvånad om Liverpool släpper in mål när ett fortfarande underskattat Fulham gästar hamnstaden. Efter den missvisande förlusten har The Cottagers tagit poäng av både Tottenham och Arsenal, däremellan slogs även Brighton tillbaka med 3-1 efter en uppvisning i vasst kontringsspel.

Lyckas Marco Silva sätta sin matchplan på Anfield hittar gästerna nätet igen. Bägge lagen dras med avbräck i de bakre leden och jag spelar båda lagen att göra mål till runt 1,75.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,73

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 16.00

Nottingham - Aston Villa: Hemmaseger @ 2,65

Aston Villa har gått väldigt starkt i Champions League under hösten. Unai Emerys kompani är ett av åtta lag som just nu tar sig direkt till slutspelet och det är bara att lyfta på hatten för vad spanjoren gör med The Villans i kontinentalspelet. I Premier League ser det däremot inte lika ljust ut. Två raka segrar mot Southampton och Brentford ger jag inte mycket för då matchbilderna spelat Villa rakt i händerna.

Borta mot Nottingham blir det tuffare emot och här kommer gästerna att få slita väldigt hårt för att få med sig något. Ollie Watkins är tveksam till spel och utan honom har Villa inte lika lätt för att ta sig till målchanser. Nottingham har en stabil defensiv att luta sig mot och stärkta efter 3-2-segern mot Manchester United tror jag att Forest har mycket att ge framför sin publik denna lördag.

Med fördelaktiga fysiska förutsättningar och hemmaplan som ytterligare en faktor tycker jag att 2,65 på den raka ettan är generöst. Nottingham testas!

Spel: Hemmaseger @ 2,65

Tävling: Premier League

Plats: City Ground

Tid: 18.30

