"Arsenals segertåg fortsätter"

Spelstopp: 18.59 Brighton - Arsenal: Bortaseger @ 2,26 Spelare som Willian och David Luiz saknades på grund av sjukdom mot Chelsea och utan den duon såg Arsenal betydligt bättre ut. Pablo Marí imponerade i mittförsvaret medan Smith-Rowe och Martinelli aldrig slutade löpa på kanterna. Spelare som borde få ytterligare en chans av Arteta. Samtidigt satt lirare som Aubameyang, Maitland-Niles och Willock på bänken mot Chelsea så truppen är bred. Kan Arsenal spela på samma sätt som mot Chelsea framöver kommer de ta många placeringar i tabellen. Brighton var återigen bra spelmässigt mot West Ham men Potters mannar är för veka i eget straffområde. 2-2 slutade den matchen som gick av stapeln i söndags. Brighton får således en dags vila mindre än Arsenal mellan matcherna. Det kan absolut märkas när timmen spelats på AmEx Stadium. Brighton har haft ganska lätt mot Arsenal på senare år och vem minns inte den galna tillställningen här i somras när Leno blev skadad och Maupay attackerades av Guendouzi. Nu bör dock sydkustgänget få problem mot ett mer utvilat bortalag. 2,26 på den raka tvåan är för högt och plockas genast. Spel: Bortaseger @ 2,26

Tävling: Premier League

Plats: AmEx Stadium

Tid: 19.00 Huddersfield - Blackburn: Blackburn -0,5 @ 2,26 Blackburn fick bara en pinne mot Sheffield Wednesday men det var ändå glada miner hos Rovers-fansen. Detta då Bradley dack gjorde comeback efter sin allvarliga knäskada. Härligt att se Dack på planen igen, det är en spelare som i sina bästa stunder tillhör den absoluta toppen av The Championship. Med honom tillsammans med Elliott och Armstrong får Blackburn en extremt svårstoppad offensiv. Huddersfield har en del skadeproblem och får bland annat klara sig utan viktiga Koroma. Med honom vid sidlinjen föll Hudds mot Barnsley efter att ha släppt in avgörande 1-2 i den 95:e minuten. Tungt för The Terriers som inte har material nog för att ligga på den övre halvan av tabellen. Klarar de nytt kontrakt utan att behöva svettas för mycket får det sägas vara en godkänd säsong av Huddersfield. Jag tycker Blackburn har betydligt högre potential i sitt lag än vad Huddersfield har och får Rovers bara till en fullträff vinner de detta komfortabelt. 2,26 på -0,5, som är samma sak som bortasegern, är riktigt bra betalt. Spel: Blackburn -0,5 @ 2,26

Tävling: The Championship

Plats: Kirklees Stadium

Tid: 20.45 Levante - Real Betis: Över 2,5 mål @ 1,82 Real Betis hade stora förhoppningar på säsongen men har haft svårt att leverera under hösten. Åtta förluster på 15 omgångar är såklart inte bra nog. Senast tog de grönvita åtminstone en trepoängare hemma mot nykomlingen Cádiz efter att Rodríguez avgjort. Ett viktigt mål för Sevilla-klubben. Med Fekir, Sanabria, Iglesias, Tello, Loren och Joaquín i laget finns det offensiv kraft så det räcker och blir över men Betis har haft svårt att få dit bollen. Levante ligger i botten av La Liga med raden 3-6-5, ungefär vad som är att förväntas av värdarna från Valencia. Spets finns definitivt med Roger, Sergio Léon, Morales och Melero, men Levante agerar för ojämnt för att kunna vara med och tampas om Europaplatserna. I sina bästa stunder kan de dock utmana samtliga lag i serien vilket de visade i 2-1-segern mot Real Sociedad innan jul. När lagen möttes här i somras vann Levante med 4-2 och förra hösten vann Betis med 3-1 i Sevilla. De fyra senaste inbördes har alla gått över 2,5 mål och 1,82 på att det blir samma sak igen är fint. Den hugger jag! Spel: Över 2,5 mål @ 1,82

Tävling: La Liga

Plats: Estadi Ciutat de València

Tid: 21.30

Huddersfield - Blackburn: Blackburn -0,5 @ 2,26

