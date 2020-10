"Aston Villas magiska start fortsätter"

Spelstopp: 20.44 Nottingham - Derby: Hemmaseger @ 1,93 Derby har fått en hemsk start på säsongen med fem förluster på de sex inledande omgångarna. Bota mot Huddersfield föll The Rams med 0-1 och nu ligger de under nedflyttningsstrecket. Wayne Rooney kunde inte delta då på grund av en skada och den forne landslagsmannen ser inte ut att kunna delta nu heller. Då ser Derby riktigt svaga ut. Det lär bli ännu en tung kväll när de vitklädda besöker City Ground. Nottingham sköt och sköt mot Rotherham men det dröjde tills den 75:e minuten innan de rödklädda kunde få in 1-1 som också blev sluresultatet. Sammy Ameobi målade och var ett hot hela matchen igenom. Lolley, Freeman, Grabban och Taylor är andra lirare som bör kunna bryta igenom Derbys försvar. Defensivt ser det också stabilt ut med pjäser som Colback och Arter på den centrala mittfältet. Nottingham har vunnit sina tre senaste hemmamöten med Derby och med tanke på gästernas formsvacka är det svårt att se den sviten få ett slut under fredagskvällen. 1,93 är fullt godkänt för den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,93

Tävling: The Championship

Plats: City Ground

Tid: 20.45

Aston Villa - Leeds: Hemmaseger @ 2,30 Två av seriens allra mest positiva överraskningar ska drabba samman i ett högintressant möte på Villa Park. Aston Villa har värvat väldigt smart där Matty Cash, Ollie Watkins, Emi Martínez och Ross Barkley är spelare som gått rakt in i startelvan och levererat. Den sistnämnda stod för matchens enda mål borta mot Leicester förra helgen efter ett välplacerat skott i slutet av fajten. 1-0 på King Power Stadium innebar Villas fjärde seger på fyra försök. Leeds har å sin sida visat att de är en nykomling att räkna med. De vitklädda har spelat oavgjort mot Manchester City och förlorat väldigt knappt mot Liverpool och dessutom vunnit mot Fulham och Sheffield United. I måndags kom The Peacocks andra förlust för säsongen mot Wolverhampton. Det var inte det enda dystra beskedet den dagen, Kalvin Phillips skadade axeln och beräknas vara borta en dryg månad. Ett hårt slag för Leeds. Gästerna spelar en frejdig fotboll under Bielsa och med Bamford och Rodrigo i laget kommer de säkerligen skapa chanser även här. Aston Villa är dock snäppet tyngre och visar dessutom upp en ruggig harmoni i truppen. Detta vinner värdarna från Birmingham och 2,30 på hemmaseger är riktigt bra betalt. Spel: Hemmaseger @ 2,30

Tävling: Premier League

Rennes - Angers: Hemmaseger @ 1,77 Rennes spelade i veckan sin första Champions League-match i klubbens historia och plockade då en poäng mot svensklaget Krasnodar. Guirassy satte dit det historiska 1-0-målet på straff och det är en spelare som måste leverera nu när bland andra Raphinha lämnat klubben. MIttfältet ser ruggig bra ut med landslagsspelarna Camavinga och Nzonzi bredvid Bourigeaud. Den trion bör ta tag i taktpinnen här. Angers har 2-10 på sina två senaste bortamatcher mot Montpellier och PSG. Defensivt har gästerna stora problem och totalt 15 insläppta mål är faktiskt näst sämst av samtliga lag i ligan. Inget vidare facit att ta med sig till Roazhon Park där Angers torskat i fem av sina sex senaste besök i tävlingssammanhang. Lagen möttes också i en träningsmatch i augusti med Rennes som hemmalag och även där var det de rödsvarta som drog det längsta strået. Spelare för spelare skiljer det en hel del mellan dessa två lag och när Angers dessutom historiskt sett trivts illa på bortaplan är det Rennes som ska gälla som favoriter. 1,77 är klart godkänt på raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,77

Tävling: Ligue 1

Plats: Roazhon Park

Tid: 21.00

Trippeln Nottingham - Derby: Hemmaseger @ 1,93

Aston Villa - Leeds: Hemmaseger @ 2,30

Rennes - Angers: Hemmaseger @ 1,77

