"Atalanta vinner prestigemöte - går om Juventus"

Det blev två rätt av tre möjliga även under tisdagen då Leipzig svek, men överspelet i Serie A satt fint och Helsingborg vann enkelt. Under torsdagen tittar jag till tre stora ligor då jag tror Barcelona vräker in mål, Atalanta tar en viktig bortatriumf och vi får se många mål på King Power Stadium. Allt till ett väl tilltaget odds strax under 8 gånger pengarna.