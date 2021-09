"Barcelona förlorar hemma mot Bayern München"

Cmore har tagit över Champions League och under tisdagen sätter Mästarturneringen igång. Givetvis är det fullt fokus på matcher därifrån både på Topptipset och på min trippel. Här har jag valt ut tre stabila drag till ett totalt odds strax under 6 gånger pengarna. Inget som får missas. Vi kör!

Spelstopp: 18.44

Sevilla - Salzburg: Hemmaseger @ 1,69

Grupp G är den på förhand kanske allra öppnaste. Lille, Wolfsburg, Salzburg och Sevilla tar plats där och på förhand har alla fyra lag hyfsade chanser att ta sig vidare. Salzburg har varit med i Champions League några gånger nu, men har denna gång en ganska svag trupp. Daka och Mwepu har gått till Premier League och i slutet av fönstret flyttade även Berisha. Det var klubbens kanske tre bästa spelare förra säsongen.

Dessutom är Koita och Junuzovic skadade. Det blir inte helt enkelt för Jaissle att få ihop en slagkraftig elva. Tjurarna är väldigt beroende av att den unge tysken Adeyemi levererar. Sevilla har tappat Luuk de Jong, men har å andra sidan plockat in spelare som Lamela, Delaney och inte minst Ludwig Augustinsson. Dessutom är viktiga lirare som Navas, Rakitic och En Nesyri kvar.

Sevilla håller betydligt högre klass på pappret och det bör även visa sig på planen. På det egna gräset sätter de full fart från start och spanjorerna tar en viktig premiärseger som sätter dem i förarsätet i gruppen. 1,69 på att det ska ske är fullt godkänt.

Spel: Hemmaseger @ 1,69

Tävling: Champions League

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 18.45

TV: Cmore

Chelsea - Zenit St. Petersburg: Chelsea -1 @ 1,64

De regerande Champions League-mästarna har fått en ganska enkel lottning då de hamnat i samma grupp som Zenit och Malmö, två lag de definitivt ska ha bakom sig. Närmast kommer London-klubben från en 3-0-seger mot Aston Villa under lördagskvällen. Spelmässigt fanns det en del i övrigt att önska, men Romelu Lukaku sprang in med två bollar. Med belgaren på plan känns The Blues omöjliga att stoppa.

Spelare som Mount och Jorginho satt på bänken i lördags och bör få starta här. Dessutom finns Werner att tillgå om Lukaku skulle behöva vilas och det är ingen dålig striker det heller. Zenit lever mycket på sin jätte längst fram, Dzyuba. Tillsammans med Azmoun har centertanken fått till ett bra samarbete och det är inte otänkbart att de hittar på något. Tyvärr för ryssarna är Ozdoev skadad och det är ett tungt avbräck.

Chelsea är bättre på alla positioner även om de skulle rotera kraftigt. Hemma på Stamford Bridge kommer britterna inte slösa bort några poäng utan vi lär få se en klar hemmaseger. Att det blir minst två bollars marginal i Chelsea-segern spelas till 1,64.

Spel: Chelsea -1 @ 1,64

Tävling: Champions League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 21.00

TV: Cmore

Barcelona - Bayern München: Bortaseger @ 2,13

För den neutrala betraktaren är det inget snack om vilken match som är den stora höjdpunkten under tisdagen. Barcelona går nämligen i klinch med Bayern München. Ronald Koemans gäng har en lång skadelista och har dessutom skeppat iväg Griezmann till Atlético Madrid. Stort ansvar vilar på Memphis Depay, Frenkie de Jong och Sergio Busquets. Tre skickliga spelare, men de kan inte göra allt. Bayern München har Tolisso och Coman på skadelistan, men ser ruggigt bra ut ändå. I helgen krossades toppkonkurrenten RB Leipzig med 4-1. Serge Gnabry tvingades byta då med smärtor i revbenen och är tveksam till spel här. Musiala hoppade in i hans ställe och blev målskytt. Det är inte så illa att kunna plocka in en tysk landslagsman istället för en annan. Annars är det som vanligt Müller och Lewandowski som ska göra det framåt. På mittfältet kamperar Kimmich och Goretzka både i landslaget och i Bayern och det är en duo som kompletterar varandra väldigt väl. Skulle någon av dem krokna går det alltid att plocka in nyförvärvet Marcel Sabitzer som Julian Nagelsmann hade i RB Leipzig. Det är väl ingen som har glömt hur det gick när dessa två gäng möttes för ungefär ett år sedan i Champions League. Då vann tyskarna med galna 8-2 i ena mötet. Så stora siffror ska det inte behöva bli, men visst känns Bayern klart bättre. 2,13 på bortasegern är taget. Spel: Bortaseger @ 2,13

Tävling: Champions League

Plats: Nou Camp

Tid: 21.00

TV: Cmore

Trippeln

Sevilla - Salzburg: Hemmaseger @ 1,69

Chelsea - Zenit: Chelsea -1 @ 1,64

Barcelona - Bayern München: Bortaseger @ 2,13

Totalt odds: 5,90

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.