"Barcelona går upp i ligaledning"

Spelstopp: 18.29 Öster - GIF Sundsvall: Båda lagen gör mål @ 1,87 Öster hade full kontroll borta mot GAIS och gick mot tre poäng efter att James Keene och Nicholas Mortensen noterats för varsitt mål. I slutet av matchen tappade dock smålänningarna allt och GAIS kunde vända på steken där avgörandet föll i den 98:e minuten. Tungt för Öster, men starten på säsongen får ändå anses vara godkänd med sju poäng efter fyra spelade omgångar. Keene, Mortensen, Sörensen och Astvald är en högkapabel kvartett som säkerligen kommer skapa en del chanser hemma i Växjö även fast det väntar tufft motstånd. GIF Sundsvall tillhörde en av förhandsfavoriterna i Superettan, men har bara lyckats vinna en match så långt. Detta beror till stor del på det läckande försvaret. Fem insläppta (lika många som Öster) är något för mycket. Framåt finns det minst sagt klass i Pontus Engblom som vräkte in 20 baljor i ligaspelet förra säsongen. Båda lagen har en målskillnad på 6-5 inför tisdagens omgång vilket innebär ett snitt över 2,5 fullträffar per match. Dessutom har båda lagen gjort mål i de tre senaste inbördes mötena. Jag tror vi får se fullträffar från båda gängen igen och 1,87 på den saken är riktigt bra. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,87

Tävling: Superettan

Plats: Visma Arena

Tid: 18.30 Manchester United - Leicester: Båda lagen gör mål @ 1,82 Det är årets understatement att säga att Manchester United har ett tajt spelschema. Detta blir tredje matchen på bara sex dagar och redan på torsdag väntar jättematchen mot Liverpool som Solskjaer säkerligen har ett extra öga på. Räkna därför med att det kommer roteras friskt i hemmalaget. Maguire haltade av i helgens seger över Aston Villa och lär inte delta. Det skulle inte förvåna om Nilsson Lindelöf också vilas. Bailly och Tuanzebe kan då bilda mittbackspar och det är inte världens tryggaste duo. Framåt har värdarna däremot klass även om de skulle sätta in Cavani, Van de Beek och Mata från start. Leicester riskerar i allra högsta grad att tappa sin Champions League-plats om de fortsätter på samma spår som mot Newcastle. Då blev det stryk med 2-4 efter en totalusel försvarsinsats. Rävarna får svårt att stå emot i 90 minuter här också, men framåt finns det klass i Vardy och Iheanacho. Motivationen finns helt klart hos besökarna och mot ett roterande United bör de kunna hitta nätet. Tidigare under säsongen har lagen spelat 2-2 i ligan medan Leicester vann i FA-cupen med 3-1. Jag tror vi får se en liknande batalj nu. Båda lagen gör mål till härliga 1,82. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,82

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 19.00 Levante - Barcelona: Barcelona -1 @ 1,68 Barcelona missade chansen att ta över serieledningen i La Liga när de fick nöja sig med en pinne mot Atlético Madrid. 0-0 slutade den matchen även om det ska sägas att det var katalanerna som hade de bästa chanserna. Busquets fick en rejäl smäll då och lär inte kunna delta här. Ett jobbigt avbräck såklart för de blåröda, men det finns täckning på mitten. Nu måste bara katalanerna plocka tre poäng om hoppet om ännu en ligatitel ska fortsätta leva. Vi lär få se ett fullt fokuserat bortalag i Valencia med andra ord. Levante gör en usel senvår med en inspelad poäng på de fem senaste omgångarna. Nedflyttning blir det inte för Grodorna, men däremot en plats på den undre halvan av tabellen. Här får de klara sig utan bland annat Vukcevic och Radoja. De två senaste gångerna som lagen mötts på den här arenan är det faktiskt Levante som dragit det längsta strået. Jag tror på ett trendbrott nu. All motivation finns hos Barcelona som kommer ösa på från start. Målen trillar in i en strid ström och att segermarginalen för gästerna blir minst två bollar ser jag som ytterst troligt. Handikapplinan plockas därmed till 1,68. Spel: Barcelona -1 @ 1,68

Tävling: La Liga

Plats: Estadi Ciutat de València

Tid: 22.00

