Barcelona har hittat rätt - vinner La Liga

För att vara en klubb i ekonomisk kris så har Barcelona sannerligen värvat under sommaren. Det är inte vilka spelare som helst som har plockats in heller. Lewandowski och Raphinha är två undantagsspelare som kommer göra mycket nytta i offensiven och Kessié var en av Serie A:s bästa mittfältare i fjol. Dessutom har Barca adresserat den stora svagheten, försvarsspelet, genom att hämta in mittbackarna Christensen och Koundé. Vilket fönster!

IN Raphinha Leeds 58 miljoner euro Jules Koundé Sevilla 50 miljoner euro Robert Lewandowski Bayern München 45 miljoner euro Andreas Christensen Chelsea Free transfer Franck Kessié AC Milan Free transfer UT Philippe Coutinho Aston Villa 20 miljoner euro Óscar Mingueza Celta Vigo 3 miljoner euro Trincao Sporting Free transfer Moussa Wagué Gorica Free transfer Rey Manaj Watford Free transfer Dani Alves UNAM Puma Free transfer