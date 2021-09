"Barcelona tar viktig seger"

Måndagens trippel var ett ynka mål ifrån att hitta in, men två av tre drag satt. Bland annat var pluslinan på Degerfors riktigt fin. Nu är det Champions League som gäller och då tror jag vi får se målkalas i Tyskland och Österrike, medan Barcelona tar en viktig trepoängare i Lissabon. Vi kör!

Spelstopp: 20.59 Benfica - Barcelona: Bortaseger @ 2,47 Det var fullskalig kris i Barcelona efter stortorsken hemma mot Bayern München och poängtappen mot Granada och Cádiz. Det var viktigt med en trepoängare i helgens match mot Levante och det var precis vad katalanerna fick. 3-0 slutade matchen och båda de holländska anfallsessen De Jong och Depay hittade rätt. Dessutom hoppade den spanska megatalangen Ansu Fati in efter sin långvariga skadefrånvaro och nätade direkt. Här får Barca dessutom tillbaka Frenkie de Jong och han betyder massor för de rödblå. Benfica fick bara en pinne borta mot Dynamo Kiev i premiären av Champions League och var inte alls bra då. I ligaspelet har det däremot blivit idel segrar och ukrainaren Yaremchuk blir bättre och bättre för varje vecka som går i sin nya klubb. Backlinjen med Otamendi och Vertonghen känns dock stabbig och där bör Depay kunna hitta ytor att arbeta med. Det är inte ofta man erbjuds 2,47 på Barcelona mot Benfica. Visst är bortalaget betydligt sämre efter Messis flytt och höstens spel har inte övertygat, men sett spelare för spelare är det ändå viss klasskillnad mellan dessa två klubbar. Katalanerna måste dessutom gå för seger efter sin storförlust mot Bayern München och då lockar det höga oddset på 2,47 rejält. Den raka tvåan spelas. Spel: Bortaseger @ 2,47

Tävling: Champions League

Plats: Estádio de Luz

Tid: 21.00

TV: Cmore Salzburg - Lille: Över 2,5 mål @ 1,76 Att Salzburgs match mot Sevilla slutade 1-1 var ett smärre mirakel. Redan i den första halvleken utdömdes nämligen fyra straffar, tre för Salzburg och en för Sevilla. Adeyemi låg bakom allt för österrikarna och var den spelare som revs ner i straffområdet tre gånger. Han fick också lägga den första elvametaren men brände då. Med spelare som Sucic, Sesko och Okafor som andra alternativ framåt kommer energidryckslaget hitta nätet under onsdagen. Lille har spelat upp sig efter en jobbig start på säsongen och dominerade hemmamötet med Wolfsburg fullständigt. 0-0 slutade den matchen och det var faktiskt rena rånet från tyskarnas sida. Sedan dess har Les Dogues bland annat besegrat Strasbourg och Reims med 2-1. Den offensiva bredden är ruggig hos gästerna som kan mönstra turkarna Yazici och Yilmaz tillsammans med Weah, David och Ikoné. Jag tror vi får se en fartfylld tillställning i Salzburg där målchanserna står som spön i backen, precis som när österrikarna mötte Sevilla. Att det ska bli minst tre mål i matchen finns att spela till 1,76 och det är några enheter för högt. Den tar vi! Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Champions League

Plats: Red Bull Arena

Tid: 21.00

TV: Cmore Bayern München - Dynamo Kiev: Bayern München -2 @ 1,71 Dynamo Kiev imponerade när de löste en pinne hemma mot Benfica för två veckor sedan. Sedan dess har ukrainarna tagit två ligasegrar och förlorat Supercupen mot Shakhtar Donetsk med 0-3. Tsygankov och Verbic är skickliga offensiva spelare, men Dynamo lär knappast tillbringa speciellt mycket tid på Bayerns planhalva. Istället blir det mycket fokus på försvaret och där får Zabarnyi, Kedziora och de andra svårt att hänga med. Den tyska giganten Bayern München har varit helt omöjliga att stoppa den senaste månaden. 22 mål har dunkats in på de fem senaste ligamatcherna och borta mot Barcelona vann Die Roten med 3-0 utan att förta sig alltför mycket. Högstanivån är helt ruggig. Som vanligt kommer Thomas Müller och Robert Lewandowski till mycket målchanser och med Sané, Musiala och Gnabry som alternativ bakom får de också den service som krävs. Förutom de stjärnorna har Bayern ett av världens bästa mittfält med Goretzka och Kimmich vilket gör att en klasslirare som Sabitzer oftast sitter på bänken. Jag tror Bayern gör som vanligt på hemmaplan och kör över sin motståndare fullständigt. Att segermarginalen blir minst tre bollar stor står i 1,71 och det är taget. Spel: Bayern München -2 @ 1,71

Tävling: Champions League

Plats: Allianz Arena

Tid: 21.00

TV: Cmore Trippeln Benfica - Barcelona: Bortaseger @ 2,47

RB Salzburg - Lille: Över 2,5 mål @ 1,76

Bayern München - Dynamo Kiev: Bayern München -2 @ 1,71

Totalt odds: 7,43 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.