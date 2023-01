Barcelona vinner mot ärkerivalerna Real Madrid

Under söndagen ska ärkerivalerna Real Madrid och Barcelona gå i klinch i Saudiarabien för att kora en vinnare i Supercupen. Där tror jag att katalanerna drar det längsta strået. En hemmaseger i Udine och ett franskt målkalas gör trippeln, som tickar in en bra bit över 7 gånger pengarna, komplett.

Spelstopp söndag 15 januari: 14.59 Udinese - Bologna: Hemmaseger @ 1,95 Bologna kommer till denna match med stora problem. De tappade 1-0 till 1-2 mot Atalanta i den senaste omgången och det ser minst sagt tunt ut på anfallspositionen. Barrow och Arnautovic är skadade medan det sätts ett frågetecken kring Zirkzees närvaro. Dessutom är både Medel och Domínguez avstängda vilket gör att det centrala mittfältet ser svagt ut. Udinese har inte vunnit någon match på flera månader och sjunker som en sten i tabellen. Efter uppehållet har det dock sett helt okej ut. 1-1 mot Empoli var verkligen siffror i underkant då de svartvita var fullständigt dominanta. Efter det blev det torsk med 0-1 mot Juventus och det var också en batalj där Udinese förtjänade mer. Deulofeu är skadad, men i övrigt är truppläget bra. Udinese är ett bättre lag än Bologna när alla finns tillgängliga och när gästerna då saknar flera väldigt viktiga kuggar ska de vara chanslösa på bortaplan. 1,95 är ett riktigt fint odds på den raka ettan och den tar vi omgående. Spel: Hemmaseger @ 1,95

Tävling: Serie A

Plats: Dacia Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore och Cmore Live 3 Real Madrid - Barcelona: Bortaseger @ 2,46 Supercupen spelas i Saudiarabien mellan fyra lag och som väntat är det Real Madrid och Barcelona som har tagit sig vidare till final i turneringen. Det var dock hårt för båda lagen som behövde straffar för att ta sig vidare. Real Madrid ställdes mot Valencia i semifinalen och gjorde inte ett enda spelmål då Benzema satte dit lagets enda balja under ordinarie tid från elva meter. Spelmässigt har Marängerna hackat en del mot slutet och jag tror de kommer få problem att hänga med i tempot här. Barcelona var visserligen sega mot Real Betis, men den offensiva bredden med Lewandowski, Fati, Raphinha och Dembélé är ruggig. Dessutom tror jag att Gavi, Pedri och Busquets vinner mittfältskampen mot Kroos, Modric och Valverde. Real Madrid vann mötet mellan lagen i ligan i höstas, men i dagsläget känns de blåröda något vassare och här tror jag att de slår tillbaka på neutral plan. Den raka tvåan står så högt som 2,46 och det är tillräckligt bra för att slå till. Spel: Bortaseger @ 2,46

Tävling: Supercupen

Plats: King Fahd International Stadium

Rennes - PSG: Över 2,5 mål @ 1,60 Rennes visade dålig disciplin mot Clermont tidigare i veckan och åkte på två röda kort. Matchen förlorades med 1-2 efter ett sent avgörande och nu saknas bland annat mittbacken Omari som är avstängd. Ett blytungt avbräck för värdarna som därmed ser lite tunnare ut bakåt. Offensivt finns det däremot lirare som Doku, Kalimuendo och Majer att tillgå och det är ingen dålig uppställning. PSG har också en del defensiva bekymmer då Kimpembe och Mendes återfinns på skadelistan. Lens visade dessutom för en vecka sedan att det går att såra parisarna när de är på resande tass. Däremot är det omöjligt att hålla spelare som Neymar, Messi och Mbappé borta från målet i 90 minuter. Den trion kommer garanterat komma till målchanser under söndagskvällen. Nio av PSG:s tio senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål och den tionde var tidigare i veckan när Angers slogs tillbaka med 2-0. Jag ser ingen anledning till varför det skulle bli målsnålt här och slår till med över 2,5 mål till fina 1,60. Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Ligue 1

Plats: Roazhon Park

Tid: 20.45 Trippeln Udinese - Bologna: Hemmaseger @ 1,95

Real Madrid - Barcelona: Bortaseger @ 2,46

Trippeln Udinese - Bologna: Hemmaseger @ 1,95

Real Madrid - Barcelona: Bortaseger @ 2,46

Rennes - PSG: Över 2,5 mål @ 1,60 Totalt odds: 7,67 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.