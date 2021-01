"Bayern München krossar Quaisons Mainz"

Spelstopp: 14.59 Atalanta - Sassuolo: Över 3,5 mål @ 2,16 Det har inte varit så harmoniskt i Atalanta trots att laget från Bergamo är framme i slutspel i Champions League. Gasperini och Gómez kommer inte överens och i den avslutande ligamatchen inför vilan tappade de blåsvarta 2-0 till 2-2 mot Bologna. Luis Muriel stod för båda målen då och bör få fler chanser på topp även fast han har hård konkurrens av Zapata. Bakom de colombianska anfallarna finns kvalité i Ilicic, Pessina, Malinovsky och Miranchuk. Atalanta går knappast mållösa från matchen. Sassuolo är samtidigt ett härligt lag att skåda under De Zerbis ledning. Närmast kommer de frejdiga grönsvarta grabbarna från en 3-2-seger mot Sampdoria. Då nätade både Caputo och Berardi, två spelare som håller väldigt hög klass. De fyra senaste mötena mellan lagen har Atalanta vunnit med 4-1, 4-1, 3-1 och 6-2. Jag tror vi får se ett väldigt underhållande möte med mängder av mål igen. Över 3,5 mål spelas till 2,16. Spel: Över 3,5 mål @ 2,16

Cagliari - Napoli: Båda lagen gör mål @ 1,72 Napoli hade en tuff avslutning på hösten med endast en inspelad poäng på de avslutande tre omgångarna. Nu är dock Osimhen tillbaka i träning och kan mycket väl få speltid här. Nigerianen skänker välbehövlig spets till de ljusblåa och med Lozano och Insigne också redo för spel kan Gattuso matcha en härlig offensiv. Bakåt har det dock läckt lite mot slutet med insläppta mål i fem raka tävlingsmatcher. Cagliari har stora skadeproblem, inte minst i de bakre leden där bland annat Godín är borta. Framåt finns det däremot fortfarande klass, mot Roma innan julvilan dunkade Joao Pedro in två bollar även om matchen förlorades med 2-3. Simeone och Pavoletti är andra pjäser som också vet vart målet är beläget. Cagliari har nätat i sex av sina sju senaste matcher i alla tävlingar. Napoli har en fin anfallsuppsättning nu när bara Mertens saknas och lär hitta målet mot Cagliaris skadedrabbade försvar. Samtidigt brukar Cagliari näta på hemmaplan och båda lagen gör mål spelas med goda förhoppningar! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,72

Bayern München - Mainz: Bayern München -2,5 @ 1,80 Bayern München besegrade Bayer Leverkusen med 2-1 i den sista omgången efter att Robert Lewandowski (vem annars) dunkat in båda målen. Coman gick sönder men där finns Sané som en duglig ersättare. Vilan har också gjort gott åt en spelare som Kimmich som bör vara redo att starta igen. I sina bästa stunder är det en av världens allra bästa mittfältare och han är såklart väldigt viktig för Bayern. Mainz ligger näst sist inför omstarten med sex inspelade poäng på 13 omgångar. Nu är försvararen Niakhaté även avstängd vilket gör Mainz försvar sämre. På resande fot har Robin Quaisons lag släppt in 13 mål på sex matcher och det lär bli svårt att hålla tätt mot mäktiga Bayern. Mainz kommer få fokusera på försvarsspelet helt och hållet och kommer bara ettan hyfsat tidigt kommer detta rinna iväg. De två senaste säsongerna när lagen har mötts på den här arenan har Bayern München vunnit med 6-1 och 6-0. Det blir kross igen. Bayern -2,5, som innebär att de måste vinna med minst tre bollar, spelas. Spel: Bayern München -2,5 @ 1,80

