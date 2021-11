"Bayern öser återigen på - målkalas väntas"

Spelstopp: 20.29 Augsburg - Bayern München: Bayern München -2,5 @ 2,17 Bayern München har vräkt in mål under hela hösten och leder i vanlig ordning Bundesliga. Det ska mycket till om inte Die Roten ska plocka ännu en ligatitel i vår. Truppläget ser ganska bra ut, med spelare som Musiala, Kimmich och Gnabry ute ur karantän. Det är inte alls otänkbart att ett par spelare, som slitit mycket under hösten, vilas från start, men räkna med att vi får se en slagkraftig startelva ändå. Augsburg har bara vunnit två av elva ligamatcher under hösten och ligger på negativ kvalplats inför omstarten. Dessutom har värdarna stora problem med skador och får bland annat klara sig utan viktiga spelare som Niederlechner, Oxford, Udokhai och Iago. Zeqiri, Vargas och Finnbogason får dra ett tungt lass, men totalt sett blir Augsburg för tunna offensivt. När lagen möttes senast vann Bayern München med 5-2 och denna höst har gästerna vräkt in 40 mål på elva ligamatcher. Jag tror vi får se ett Bayern som bara öser på och vinner matchen med minst tre bollars marginal. 2,17 på att det ska hända är fullt godkänt. Spel: Bayern München -2,5 @ 2,17

Tävling: Bundesliga

Plats: WWK Arena

Tid: 20.30 Levante - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,65 Athletic Bilbao är i vanlig ordning ett väldigt tätt spelande lag. Åtta insläppta mål är näst bäst av samtliga lag i serien, men elva gjorda framåt imponerar verkligen inte. Det är bara två gäng som har en sämre notering. Oförmågan framför mål kostade innan uppehållet när det blev stryk med 0-1 mot Cádiz trots ganska kraftig dominans. Sancet, Williams och Muniain har en hel del att jobba på. Levante är betydligt frejdigare och framförallt ramlar det in bollar i baken. 25 gånger har Grodorna fått vittja nätet och det är faktiskt sämst av alla. Då har det varit svårt att vinna matcher och Levante har också fem poäng upp till säker mark. Hemma i Valencia har det dock sett något bättre ut med endast två förluster på sex kamper och med spelare som Bardhi, Soldado och Morales finns det kapacitet i truppen. Athletic kommer som vanligt slå vakt om det egna målet i första hand och gå framåt först när tillfälle ges. Det borgar för en målsnål tillställning, precis som vanligt när dessa två lag möts. De har faktiskt fyra raka inbördes fajter som gått under 2,5-linan och då är underspelet ett bra val till 1,65. Spel: Under 2,5 mål @ 1,65

Tävling: La Liga

Plats: Estadi Ciutat de València

Tid: 21.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Monaco - Lille: Båda lagen gör mål @ 1,76 Monaco och Lille är två lag som inte alls har kunnat leva upp till förväntningarna i franska Ligue 1. Båda ligger faktiskt på den undre halvan inför fredagens match. Lille har haft problem med dubbelspelandet i Champions League, men att det fortfarande finns kvalité hos Les Dogues visade de med eftertryck när Sevilla slogs tillbaka i den senaste omgången av den turneringen. Ikoné och David stod för målen framåt då och offensivt kan de ta hjälp av Yilmaz och Bamba. Försvararen Botman är däremot alltjämt skadad. Monaco dubbelspelar även de med spel i Europa även om det är Europa League som gäller för de rödvita. Laget från det lilla furstendömet har märkligt nog gått tre raka tävlingsmatcher utan att ha hittat nätet. Märkligt såtillvida att den offensiva kraften på pappret ser magnifik ut. Ben Yedder är en av rikets bästa anfallare och han backas upp av spelare som Diop, Volland och Boadu. Detta är två i grunden väldigt målglada lag och med så mycket kvalité som det finns på banan tror jag att det äntligen lossnar för Monaco. De hittar nätet, men lyckas inte hålla tätt mot Lilles kanoner. Båda lagen gör mål är då ett perfekt drag och det spelas till godkända 1,76. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,76

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Louis II

