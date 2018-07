Belgien mot sin första VM-medalj

Belgien

Efter fem raka triumfer blev det slutligen respass för Belgien i semifinalen mot Frankrike. Les Bleus kunde där dra det längsta strået i en spelmässigt helt jämn tillställning. Det var dock tydligt att Frankrike kändes som det tyngre laget och att rutinen från dessa sammanhang lyste igenom.

Förlusten sved givetvis för Belgien men de tycktes ändå inte för nedslagna efter tisdagens match. “De Rode Duivels” har en fjärdeplats i ett VM-slutspel som bästa resultat och således skulle en bronspeng vara en stor framgång.

Det råder därför inga tvivel om att Roberto Martínez kommer ställa starkast möjliga lag på benen under lördagen. Rollspelaren Thomas Meunier kommer tillbaka från avstängning och det är viktigt. Hur Martínez väljer att formera sitt övriga mittfält återstår att se. Där finns en mängd olika val. Trebackslinjen lär dock återigen bestå av Kompany, Alderweireld och Vertonghen, medan Eden Hazard och Romelu Lukaku lär figurera längst fram.

Kan denna stjärnfyllda belgiska generation skriva in sig i historieböckerna och bli första lag från nationen att plocka en VM-medalj?

England

It’s not coming home. Det står klart efter Englands match mot Kroatien i onsdags. Trots att Kieran Trippier gav “The Three Lions” ledningen via en delikat frispark blev det förlust mot Balkan-landet. Kroaterna var betydligt bättre i den andra halvleken och kvitterade genom matchens gigant, Ivan Perisic. Sedan kunde Mario Mandzukic släcka den engelska drömmen om VM-guld när han avgjorde i förlängningen.

Bristerna i Englands trebackslinje syntes där tydligt. Kyle Walker stod för ett par misstag, logiskt med tanke på att han normalt spelar ytterback. Samtidigt såg mittbackarna John Stones och Harry Maguire trötta ut under förlängningen och det bäddade även för det avgörande målet när Mandzukic påpassligt höll sig framme.

Efter slutsignalen var det utslagna engelsmän. Hela landet och laget trodde på att det var dags för den första VM-finalen sedan guldet 1966. Nu blev inte fallet så och det är svårt att se hur britterna ska orka ladda om för en bronsmatch tre dagar senare. Utifrån de intervjuer som gjorts handlar det mesta om besvikelsen över att missa finalen, istället för att blicka fram emot bronsmatchen.

Med tanke på att flera spelare såg tröttkörda ut och möjligen kan vara omotiverade skulle det inte förvåna om det blir förändringar i Gareth Southgates startelva. Kieran Trippier utgick skadad under förlängningen och lär inte komma till spel här. Jordan Henderson och Kyle Walker har haft känningar och lär också ställas över. Det återstår att se om det blir några ytterligare förändringar.

England har bara tagit en VM-medalj i historien, guldet 1966. Kan laget ta sig samman och få lämna Ryssland med en bronspeng runt halsen?

Matchanalys

Det mesta talar för Belgien här. 1-0 segern i gruppspelet går inte att ta i beaktande då båda lagen mönstrade b-lag, men faktorn att belgarna fått en extra vilodag och spelade 30 minuter mindre i semifinalen är naturligtvis betydande. Det som är mest avgörande är dock att Eden Hazard och hans lagkamrater känns betydligt hungrigare på att knipa bronsmedaljen.

“De Rode Duivels” lär sätta högsta fart från start mot ett tröttkört England. Då har jag svårt att se Gareth Southgates mannar hänga med. Det finns mer klass hos Belgien och Roberto Martínez har ett spelarmaterial för att kunna göra betydligt fler förändringar än sina motståndare.

Jag tror stenhårt på Belgien här och tycker det är förmånliga odds på laget med tanke på förutsättningarna. Jag är tämligen övertygad om att det lilla tvåspråkiga landet får fira sin första VM-medalj!

Rekommenderade spel

Matchens bästa: Belgien vinner @ 2,15

Matchens “säkra”: Belgien, insatsen tillbaka vid oavgjort @ 1,59

Högoddsaren: Belgien -1,5 @ 3,85