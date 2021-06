"Belgien visar klass inför EM"

Spelstopp: 19:59

Ukraina - Nordirland: Ukraina över 1,5 mål @ 2,08

Nordirland föll som bekant mot Slovakien i playoffet mot EM och därför kommer vi inte att få se gästerna i sommarens mästerskap. Ian Baracloughs mannar ska istället slipa formen till VM-kvalet och söndagens 3-0-seger mot Malta var ett steg i rätt riktning. Visserligen är Malta ett lag som Norn Iron ska slå alla dagar i veckan, men då de grönvita tidigare haft problem med offensiven var det säkerligen skönt att få se tre baljor hamna i nät. Viktiga kuggarna Jonny Evans och Steven Davis finns inte med denna samling och jag är inne på att framför allt den förstnämndas frånvaro är en betydande faktor för mitt spel.

Ukraina har hamnat i en på förhand lämplig grupp i EM (Nederländerna, Österrike och Nordmakedonien) och valet av motståndare denna torsdag är onekligen för att slipa på de offensiva bitarna. Yarmolenko, Yaremchuk och Malinovskyi är alla lirare med en stor verktygslåda och personligen håller jag en tumme för att den sistnämnda är skottvillig denna afton. Klippet i Malinovskyis vänsterfot är inte att leka med.

Marknaden tror stenhårt på en målsnål tillställning och även om jag till viss mån är benägen att hålla med kan jag ändå inte motstå att spela Ukraina över 1,5 mål. Nordirland lär inte vilja offra blodvite på bollen när matchen inte betyder någonting och jag anser att spelet står åtminstone några punkter för högt.

Spel: Ukraina över 1,5 mål @ 2,08

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Dnipro-Arena

Tid: 20:00

TV: C MORE Stream

Belgien - Grekland: Belgien -1 @ 1,75

Kevin De Bruyne är i min bok en av världens tre bästa fotbollsspelare och även om jag inte sympatiserar med varken Manchester City eller Belgien var det svårt att inte känna med De Bruyne när han tvingades avbryta Champions League-finalen. Trots dubbla ansiktsfrakturer ska det inte vara någon fara med mittfältarens medverkan i EM, men mot Grekland kommer han inte att spela. Jag är dock inte särskilt orolig vad gäller belgarnas offensiv. Thorgan Hazard, Doku, Tielemans och Trossard lär alla få speltid här och det är lirare som Grekland kommer få fullt sjå med att hantera.

Grekerna har genomgått en generationsväxling på senare år och i denna trupp är Alanyaspors Giorgos Tzavellas den mest meriterade med sina 38 landskamper. 1-1 mot Spanien i det nyligen inledda VM-kvalet var ett kvitto på att gästerna är på väg i rätt riktning, men här lutar jag åt att Piratskeppet, som det grekiska landslaget kallas, får kapitulera fler än en gång. Roberto Martínez är en förbundskapten som förespråkar offensiv fotboll och med tanke på den enorma anfallskraft som Belgien sitter inne på tror jag inte att grekerna räcker till.

Belgien -1 (trevägs) betalar klart godkända 1,75 och det är ett odds jag omgående väljer att baka in i trippelkakan. Framåt, Die Roten Teufel!

Spel: Belgien -1 @ 1,75

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: King Baudouin Stadium

Tid: 20:45

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream

Bolivia - Venezuela: Över 2,5 mål @ 2,14

Det sydamerikanska VM-kvalet har hunnit bli fyra omgångar gammalt och för både Bolivia och Venezuela börjar det så smått att brinna i knutarna. De förstnämnda står noterade för en poäng hittills (2-2 borta mot Paraguay) och ska värdarna ha minsta chans att åtminstone blanda sig i kampen om femteplatsen, den som leder till playoff, är Venezuela ett lag som ska besegras. Hemma på Estadio Hernando Siles i La Paz trivs Bolivia normalt bra och med tanke på att arenan är belägen 3637 meter över havet är det inte lätt att brottas med César Farías mannar här.

Venezuela inledde VM-kvalet hädiskt med tre raka förluster, men när Chile gästade Estadio Olímpico i den senaste omgången stämde La Vinotinto i bäcken. 2-1-segern var enormt efterlängtad och föga förvånande var det fixstjärnan Salomón Rondón som avgjorde. Anfallaren bär ett stort offensivt ansvar på sina axlar och ackompanjerad av lirare som Machís, Herrera och Martínez råder det ingen tvekan om vilken sida 2,5-mållinan jag blickar åt.

Målrikt brukar det bli när Bolivia och Venezuela mäter svärd och med tanke på att det här är en match där båda lagen kommer att gå för segern förväntar jag mig en hel del nätrassel. Således går jag emot marknaden när jag lirar över 2,5 mål till en bra bit över två gånger fläsket.

Spel: Över 2,5 mål @ 2,14

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Hernando Siles

Tid: 22:00

TV: -

Trippeln

Ukraina - Nordirland: Ukraina över 1,5 mål @ 2,08

Belgien -1 - Grekland: Belgien -1 @ 1,75

Bolivia - Venezuela: Över 2,5 mål @ 2,14

Totalt odds: 7,78

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.