"Blåvitt står inför en rejäl urladdning"

En av tre tripplar (fredagens) satt under helgen och det får ses som godkänt. Överhuvudtaget har det gått bättre mot slutet och jag går in i veckan med gott självförtroende. Under måndagen ska det spelas flera matcher från Allsvenskan och där har jag hittat tre spännande drag som tillsammans ger strax över sex gånger pengarna.

Spelstopp: 18.29 IFK Göteborg - Sirius: Hemmaseger @ 1,92 Det är dags för Roland Nilsson att släppa på handbromsen nu. Det återstår endast två omgångar innan EM-uppehållet och vill Blåvitt ha häng på toppen när Berg och Wendt kommer till laget krävs det segrar. Offensiv kvalité finns det verkligen i Thern, Sana, Aiesh och Sigthorsson. Det gäller bara att utnyttja spelarna på rätt sätt och känslan är att Blåvitt kommer stå för en rejäl urladdning här. Sirius har ännu inte spelat någon match på gräs under inledningen av säsongen och det är såklart alltid en faktor för plastlagen. En inspelad poäng på de tre senaste omgångarna tyder på att de blåsvarta inte är på topp för tillfället. Uppsala-laget ser klart sämre ut än i fjol då Vecchia och Andersson glänste. Nu står hoppet till spelare som Ortmark och Kouakou. Två pjäser som Blåvitt bör kunna hantera. Blåvitt har vunnit de två senaste ligamötena mellan lagen i Göteborg och vann även en träningsmatch mot Sirius för några månader sedan efter att Sana prickat in matchens enda mål. Vi bör få se ett helmotiverat hemmagäng och då ska Blåvitt ses med bra chans att lösa tre pinnar. 1,92 på den raka hemmasegern är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,92

Tävling: Allsvenskan

Plats: Ullevi

Tid: 18.30 Östersund - AIK: Bortaseger @ 1,71 Gnällspiken Sebastian Larsson blev varnad mot Malmö FF. Det var hans tredje ostskiva för säsongen och därmed är mittfältaren avstängd här. Ett avbräck såklart, inte minst på fasta situationer, men det finns en skicklig ersättare i Ofori. Han, Silva och Hussein ska kunna styra mittfältet. Bakom dessa herrar hittas en av seriens bästa backlinjer med Lustig, Otieno, Milosevic och Papagiannopoulos. Det enda frågetecknet är som vanligt vem som ska göra målen. Bahoui skadade sig mot MFF, men både Goitom och Radulovic har mål i sig. Dessutom är Stefanelli en lurig lirare. Östersund har tre raka förluster och har bara mäktat med ett mål framåt på dessa fajter. Blair Turgott är en spelare med hög potential, men i övrigt ser det tunt ut. ÖFK lär kämpa kring bottenstrecket hela säsongen lång och detta är ett motstånd de rödsvarta har haft svårt för genom åren. Lagen har mötts fem gånger på Jämtkraft Arena i Allsvenskan och samtliga gånger har Gnaget åkt hem till Solna med tre poäng i bussen. Det mesta tyder på att det blir samma visa igen. Bortasegern plockas till godkända 1,71. Spel: Bortaseger @ 1,71

Tävling: Allsvenskan

Plats: Jämtkraft Arena

Tid: 18.30 Elfsborg - Halmstad: Under 2,5 mål @ 1,86 Halmstad bygger bakifrån med den gamle Elfsborgs-tränaren Magnus Haglund vid rodret. Andreas Johansson är fortfarande en av seriens allra bästa mittbackar och han får god uppbackning i Baffo. Hallänningarna släpper inte till speciellt mycket målchanser. Framåt är det främst Marcus Antonsson som ska göra det även om Boakye är en spännande spelare och Boman är en bufflig lirare som vinner mycket dueller. Elfsborg har en del jobbiga avbräck och får bland annat klara sig utan kvicksilvret Rasmus Alm. En viktig pjäs i offensiven. Marokhy Ndione har dock presenterat sig i det svenska finrummet med eftertryck. Fyra baljor har det blivit från honom hittills och tillsammans med Per Frick är det en tung duo att möta. Är det något Halmstads försvar klarar av att hantera är det dock duellspel mot stora anfallare. Halmstad har gått under 2,5 mål i fem av sina sex matcher hittills medan samma sak gäller för Elfsborg i fyra av deras sex omgångar. Jag ser ett ställningskrig framför mig på Borås Arena där vi inte får se speciellt många målchanser. Underlinan passar då utmärkt till höga 1,86. Spel: Under 2,5 mål @ 1,86

Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 18.30 Trippeln IFK Göteborg - Sirius: Hemmaseger @ 1,92

Östersund - AIK: Bortaseger @ 1,71

Elfsborg - Halmstad: Under 2,5 mål @ 1,86

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.