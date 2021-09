"Böljande match - målkalas väntar"

Europa League sätter igång sitt gruppspel under torsdagen och det är en nedbantad turnering efter att Europa Conference League sett dagens ljus. Flera fina matcher står på programmet och bland annat tror jag att vi får se många mål i Leverkusen. Real Betis och Eintracht Frankfurt tar samtidigt stabila hemmasegrar, allt till ett härligt odds kring 7 gånger pengarna!

Spelstopp: 18.44 Bayer Leverkusen - Ferencváros: Över 3,5 mål @ 2,45 Det har minst sagt svängt om Bayer Leverkusen de senaste veckorna. På deras tre senaste matcher har det blivit totalt 16 mål. I helgen torskade Bayer en galen tillställning mot Borussia Dortmund med 3-4. Framåt ser värdarna väldigt bra ut med hot som Wirtz, Schick, Diaby och Paulinho. Dessutom finns det offensiv bredd för mot Dortmund satt Alario, Amiri och Bellarabi på bänken. Inga dåliga spelare det heller. Bakåt tar den före detta Hammarbyspelaren Odilon Kossounou plats bredvid Tah. Ett samarbete som kommer ta lite tid innan det sitter till 100 procent. Ferencváros var med i Champions Leagues gruppspel förra säsongen och var ytterst nära att ta sig dit igen, men föll i kvalet mot Young Boys med totalt 4-6. Lirare som Nguen, Mmaee, Zachariassen och Uzuni kan mycket väl hitta nätet på tysk mark. Ungrarna lär dock knappast hålla tätt bakåt. Jag tror vi får se en böljande match med målchanser i parti och minut. Ferencváros kan mycket väl pytsa, men det är heller inte omöjligt att Leverkusen klarar hela mållinan på egen hand. Jag väljer att klicka i över 3,5 mål till höga 2,45. Det blir dagens bästa rek. Spel: Över 3,5 mål @ 2,45

Tävling: Europa League

Plats: BayArena

Tid: 18.45 Real Betis - Celtic: Hemmaseger @ 1,69 I samma grupp som de två lagen här ovanför spelar också Real Betis och Celtic. En på förhand jämn kvartett där det är svårt att sia om utgången. Celtic imponerade när de slog ut AZ Alkmaar i kvalet till den här turneringen och även ligaspelet har börjat starkt. Nu dras dock skottarna med en del skadeproblem och bland annat får de klara sig utan succéjapanen Furuhashi som vräkt in mål i början av sin karriär i Glasgow. Överhuvdtaget känns gästernas trupp ganska tunn och de lär få svårt i Spanien. Real Betis tog sin första seger för säsongen när de besegrade Granada med 2-1 i helgen. Sergio Canales hoppade då in och avgjorde i den 89:e minuten. De grönvita värdarna har en imponerande bredd för mot Granada satt även spelare som Joaquín, Juanmi, Guardado, Pezzella och Willian José på bänken. Hemma i Sevilla är Betis normalt sett svåra att tas med och spelare för spelare är det inget snack om att det är spanjorerna som är det bättre laget. Celtic kommer säkert försöka få detta till att bli en fysisk kamp, men kan bara Real hålla sig kalla vinner de detta. 1,69 för den raka ettan är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,69

Tävling: Europa League

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 18.45 Eintracht Frankfurt - Fenerbahce: Hemmaseger @ 1,69 Fenerbahce har inlett den turkiska ligan på ett övertygande sätt. Tio inspelade poäng på fyra omgångar och endast ett insläppt mål är trevliga siffror. Skadeproblemen har dock hopat sig mot slutet och bland annat missar Tisserand och Kahveci denna fajt. Framåt handlar det mesta om Mesut Özil och Mergim Berisha som är en småtrevlig duo medan Luiz Gustavo styr mittfältet. Ett helt okej lag på det stora hela. Fenerbahce får dock slå ur underläge under torsdagen när de reser till Tyskland. Eintracht Frankfurt har haft en knölig start på säsongen och har ännu inte vunnit någon match, även om det ska sägas att de tre senaste kamperna alla har slutat oavgjort. Tappet av André Silva är enormt, men samtidigt ska Borré, Paciencia och Lammers vara tillräckligt bra spelare för att tillsammans kunna ta över hans målskörd. Bland övriga spelare märks Hauge, Lindström, Kamada, Kostic och Hinteregger och det är klasslirare. Hemma i flygplatsstaden ska Eintracht ta tag i taktpinnen redan från start och jag tror att det lossnar nu. Ettan finns till 1,69 och det är klart godkänt. Spel: Hemmaseger @ 1,69

Tävling: Europa League

Plats: Deutsche Bank Park

Tid: 21.00 Trippeln Bayer Leverkusen - Ferencváros: Över 3,5 mål @ 2,45

Real Betis - Celtic: Hemmaseger @ 1,69

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce: Hemmaseger @ 1,69

Totalt odds: 6,99 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.