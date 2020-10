"Bortalagen levererar i Champions League"

Spelstopp: 18.59 Öster - Umeå: Hemmaseger @ 1,62 Det ser ut att bli en småländsk uppgörelse om vilket lag som får kvala mot Allsvenskan. Via fyra raka segrar har Öster gått upp på 42 poäng, lika många som trean Jönköpings Södra. Närmast kommer Växjö-laget från en 2-0-seger hemma mot seriesuveränen Degerfors där backen Filip Örnblom noterades för båda målen. Därmed har han faktiskt nätat fem gånger på de fyra senaste omgångarna. Otroliga siffror. Annars är det främst Keene, Alexandersson och Mortensen som ska göra det framåt. Bakom dessa herrar finns Drott, Sörensen och Persson som ska hålla ihop mittfältet. Ett mycket svårslaget lag. Umeå däremot förlorar mest hela tiden. 0-1 hemma mot Trelleborg var deras femte torsk på de sex senaste omgångarna och innebär att det skiljer hela sju poäng upp till negativ kvalplats. Det är inte omöjligt att vi får se ett mer eller mindre uppgivet Umeå här mot ett heltänt hemmalag. Öster har fem raka segrar i Växjö och ska ses med väldigt god chans att plocka en sjätte. Ettan tas med omgående. Spel: Hemmaseger @ 1,62

Tävling: Superettan

Plats: Visma Arena

Tid: 19.00 Ajax - Liverpool: Bortaseger @ 1,70 I derbyt mot Everton hände det sämsta möjliga för Liverpool när Virgil van Dijk skadade korsbandet allvarligt. Försvarsresen kommer saknas. Samtidigt ska alltför stora växlar inte dras av den smällen, Klopp förfogar fortfarande över en ruggigt bra trupp med alternativ på alla positioner. Skulle Matip inte kunna spela bredvid Gomez på grund av sin känning går det alltid att flytta ner Fabinho ett snäpp. Framåt lär Salah, Firmino och Mané starta som vanligt och då går inget försvar i världen säkert, definitivt inte Ajax. Värdarna har värvat smart under sommaren men håller ändå inte samma nivå som de gjorde för ett par år sedan när holländarna var ytterst nära att nå final i Champions League. Antony, Tadic och Neres kan skapa en del chanser mot Adrián i bortamålet, men jag har svårt att se Ajax hålla tätt. Ajax har släppt in mål i tre raka matcher och då har de mött Vitesse, Groningen och Heerenveen. Liverpool är av en helt annan kaliber. Kommer gästerna upp i normal nivå vinner de detta och 1,70 på bortasegern är för högt. Den hugger jag genast. Spel: Bortaseger @ 1,70

Tävling: Premier League

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 21.00 FC Midtjylland - Atalanta: Atalanta över 2,5 mål @ 2,31 FC Midtjylland tog sig till gruppspelet i Champions League för första gången någonsin efter en väldigt dramatisk kvalmatch mot Slavia Prag. Nu har de hamnat i en grupp med Atalanta, Liverpool och Ajax. Det blir inte enkelt att plocka speciellt många poäng av de storheterna. Målvakt Hansen lär få jobba en hel del under hösten och inte minst när offensivt lagda Atalanta kommer på besök. Italienarna lär vara revanschsugna efter att ha torskat med hela 1-4 mot Napoli i helgen. Innan dess hade de blåsvarta noterats för 13 ligamål på tre matcher. Det säger en del om den slagstyrka som finns i Gasperinis gäng. Gómez är en fantastisk spelfördelare och framför honom finns både Zapata och Muriel till förfogande. Dessutom har Ilicic börjat spela fotboll igen efter sitt långvariga uppehåll. Malinovsky samt nyförvärven Lammers och Miranchuk är andra spelare som vet vart målet är beläget. Atalanta kan bara spela fotboll på ett sätt och vi kommer få se ett intensivt bortagäng som pressar högt och anfaller med hela laget. Det lär smälla i nätet flera gånger om. Att Atalanta ska göra minst tre mål håller jag som väldigt troligt och då är 2,31 superbra betalt på det. Spel: Atalanta över 2,5 mål @ 2,31

Tävling: Champions League

Plats: MCH Arena

Tid: 21.00

