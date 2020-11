"Chelsea går för gruppsegern"

Spelstopp: 18.54

Rennes - Chelsea: Chelsea -0,5 @ 1,68

Chelsea och Sevilla har stuckit iväg i toppen av sin Champions League-grupp och en seger här skulle troligen säkra avancemanget för Lampards grabbar. Räkna med att det är målet för The Blues när de reser till Frankrike. Pulisic och Havertz finns på skadelistan men i övrigt har britterna alla stjärnor tillgängliga. När de blåklädda ställdes mot Rennes på Stamford Bridge vann de med 3-0.

Brassen Dalbert blev då utvisad i den första halvleken och är därmed avstängd här. Tungt för de rödsvarta som faktiskt har förlorat fem av sina sex senaste tävlingsmatcher. I helgen blev det torsk hemma mot Bordeaux med 0-1 och även om Nzonzi lär kliva in i startelvan nu är det svårt att se hur det ska räcka för fransmännen. Rennes håller helt enkelt inte för spel på den här nivån.

Jag tror Chelsea väldigt gärna vill vinna gruppen och att de dessutom vill säkra avancemanget så snabbt som möjligt. Rennes får svårt att stå emot Abraham, Werner, Mount, Ziyech och de andra. -0,5 spelas till fina 1,68.

Spel: Chelsea -0,5 @ 1,68

Tävling: Champions League

Plats: Roazhon Park

Tid: 18.55

Borussia Dortmund - Club Brügge: Borussia Dortmund -1,5 @ 1,78

Det var stor show från Erling Braut Haalands sida under lördagen när hans Dortmund ställdes mot svårspelade Hertha Berlin. Norrmannen exploderade i den andra halvleken och drömde in fyra mål på en halvtimme. Haaland noterades även för två mål när dessa två lag möttes i Brygge tidigare under hösten. En match som de gulsvarta vann med klara 3-0. Räkna med dominans redan från start för Borussia som vill befästa sin förstaplats i gruppen.

Club Brügge har gjort det bra hittills under Champions League-hösten och ligger bara två pinnar bakom ledarna Borussia Dortmund. Dennis, Lang, Vormer, Vanaken och Krmencik är bara några av alla fina offensiva lirare som finns hos belgarna. Det är inte omöjligt att de blåsvarta lyckas spräcka nollan på Signal Iduna Park, men de lär knappast hålla tätt bakåt.

Jag tror att Dortmund bara vräker på från start och då får Brügge det enormt svårt att stå emot. Det blir en klar vinst med minst två bollar. Något som spelas till klart godkända 1,78.

Spel: Borussia Dortmund -1,5 @ 1,78

Tävling: Champions League

Plats: Signal Iduna Park

Tid: 21.00





Manchester United - Istanbul Basaksehir: Istanbul Basaksehir +1,5 @ 2,10

Manchester United hade satt sig i ett utmärkt läge i Champions League efter att ha inlett mästarturneringen med segrar mot både PSG och RB Leipzig. Det blev dock förlust i Istanbul mot Basaksehir och därmed finns det fortfarande mycket jobb att göra för Solskjaers gäng. Lindelöf Nilsson var på bänken i Turkiet och kanske var det därför försvarsspelet såg så erbarmligt ut då.

Svensken var däremot med mot West Bromwich i lördags, en match som United vann med 1-0 efter ett avgörande på straff. De rödklädda hade dock en hel del tur som kunde få med sig alla tre poängen. Basaksehir har haft det kämpigt i ligaspelet men har hög kapacitet, inte minst offensivt där Visca, Ba, Crivelli och Gulbrandsen alla är spelare som sticker ut. Dessutom ska vi inte glömma högerbacken Rafael, tidigare i United, som var strålande senast lagen möttes.

Värdarna kliver in som enorma favoriter på Old Trafford men har under hela hösten haft stora problem mot lågt stående försvar när de förväntas föra spelet. Räkna med att Basaksehir kryper hem med sina spelare nu och då är det inte säkert att United bara går in och kör över turkarna. +1,5, som innebär att Basaksehir har råd att förlora med en boll, spelas till mycket fina 2,10.

Spel: Istanbul Basaksehir +1,5 @ 2,10

Tävling: Champions League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.00





Trippeln

Rennes - Chelsea: Chelsea -0,5 @ 1,68

Borussia Dortmund - Club Brügge: Borussia Dortmund -1,5 @ 1,78

Manchester United - Istanbul Basaksehir: Istanbul Basaksehir +1,5 @ 2,10

Totalt odds: 6,28

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.