"Chelsea kliver förbi Liverpool och tar tag i CL-platsen"

Gårdagens trippel var en hårsmån ifrån att gå in. Över 2,5 mål i Crotone - Sassuolo var hemma efter dryga 50 minuter och efter tio minuter till hade båda lagen gjort mål i mötet på San Siro. Mitt spel på Bordeaux såg också lovande ut då Marseille åkte på en dubbelutvisning tidigt i den andra halvleken, men vinlaget hade dessvärre annat i tankarna än att få bolluslingen i mål. Nya tag den här veckan och under måndagen tycker jag mig ha hittat tre fina spel. Två av dem hittas i England och huvudstaden där jag tror på mål på London Stadium samtidigt som Chelsea ska ses med bra chans till tre poäng och hållen nolla hemma mot ett skadeskjutet Newcastle. Däremellan vankas det målkavalkad på Allianz Arena där bland andra Bayern München ska in i elden. Nu kör vi!