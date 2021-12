"Chelsea kör över motståndet"

Tre matcher från Premier League ska spelas under torsdagen och jag har plockat med en av dessa på min trippel. Chelsea gör processen kort med ett uselt Everton. Därefter går resan till Belgien där Antwerp och Genk vinner sina hemmamatcher. Trippeln tickar in till strax över 5 gånger pengarna och det är något som inte får missas.

Spelstopp: 18.44 Antwerp - Eupen: Hemmaseger @ 1,56 Trots att Abdoulaye Seck blev utvisad redan i den första halvleken mot Standard Liège gick Antwerp mot seger i den förra omgången av Jupiler League. Två insläppta mål under matchens sista fem minuter vände dock på steken och dessutom fick även Bataille syna det röda kortet. Han och Seck är avstängda nu. Trots det ska värdarna ses med ypperlig chans att plocka en viktig trepoängare i toppstriden. Truppen är nämligen urstark. Samatta och Frey bildar ett av seriens bästa anfallspar och på mittfältet finns Nainggolan, Fischer och den före detta IFK Göteborg-spelaren Alhassan Yusuf. Eupen får väldigt svårt att matcha den uppställningen. Besökarna har stora problem med skador och har inte vunnit en bortamatch i ligaspelet sedan september månad. Närmast kommer de från en allt annat än övertygande 1-0-seger hemma mot klara jumbon Beerschot. Antwerp är bättre på alla positioner och har dessutom vunnit båda inbördes mötena under 2021. Jag har väldigt svårt att se något annat än en klar viktoria för värdarna nu också. Den raka ettan spelas till 1,56. Spel: Hemmaseger @ 1,56

Tävling: Jupiler League

Plats: Bosuilstadion

Tid: 18.45 Chelsea - Everton: Chelsea -1,5 @ 1,79 Det första Thomas Tuchel gjorde som ansvarig för Chelsea var att fixa försvaret. Nu verkar det dock som att The Blues har glömt av hur man försvarar. Åtta insläppta mål på de tre senaste tävlingsmatcherna oroar. Samtidigt kan hemmalaget starta med Christensen, Silva och Rüdiger och det är en grymt skicklig försvarslinje. Framåt vilade Lukaku från start mot Leeds och belgaren lär kliva in från början nu. Med Havertz, Mount och Werner som komplement är Chelsea nästintill omöjliga att stoppa. Everton torskade borta mot Crystal Palace och har därmed bara en seger på sina tio senaste ligamatcher. Rafa Benítez är hårt pressad och frågan är om spanjoren överlever speciellt många förluster till. Försvaret ser bedrövligt ut utan Mina och Digne och framåt sätts det frågetecken kring superviktiga Richarlison som haltade ut efter en timmes spel i helgen. Med Calvert-Lewin alltjämt på skadelistan finns det inte speciellt många offensiva hot kvar. Chelsea är ett mycket bättre lag i grunden och här tror jag att vi får se huvudstadslaget visa upp sig från sin bästa sida. Ett Everton i spillror körs över och då passar det perfekt med ett handikappspel. Spel: Chelsea -1,5 @ 1,79

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 20.45 Genk - Charleroi: Hemmaseger @ 1,84 Genk har varit belgisk fotbolls stora besvikelse denna höst. De kom sist i sin grupp i Europa League och i ligaspelet befinner de sig på den undre halvan av tabellen. Genk har faktiskt inte vunnit någon av sina nio senaste tävlingsmatcher. Känslan är dock att det är på väg att vända. Skadeläget har ljusnat och här kan värdarna starta med Onuachu, Thorstvedt, Ito, Bongonda och Paintsil. Det är en grym uppställning. Charleroi står på tre segrar på de fyra senaste omgångarna och hänger med i toppstriden. Insatsen hemma mot Oostende, som gav en knapp 1-0-seger, imponerade dock föga och det kan mycket väl vara så att Charleroi har lekt färdigt. Visst är Nicholson och Gholizadeh skickliga anfallare, men på det stora hela har inte besökarna tillräckligt stark trupp för att ligga så här långt upp i Jupiler League. Genk har vunnit de fyra senaste gångerna lagen har mötts på den här arenan och en målhungrig Onuachu löser ännu en viktoria. 1,84 är bra betalt på den raka ettan och tar en given plats på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,84

Tävling: Jupiler League

Plats: Cegeka Arena

Tid: 20.45 Trippeln Antwerp - Eupen: Hemmaseger @ 1,56

Chelsea - Everton: Chelsea -1,5 @ 1,79

Genk - Charleroi: Hemmaseger @ 1,84 Totalt odds: 5,13 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.