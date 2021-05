"Chelsea tar revansch - tar grepp om CL-platsen"

Spelstopp: 18.29 Degerfors - Örebro: Båda lagen gör mål @ 1,81 Det skiljer bara lite drygt fem mil mellan Degerfors och Örebro vilket gör detta till lagens närmaste rival rent geografiskt. Det är med andra ord mycket som står på spel på Stora Valla. Degerfors är en frejdig nykomling som plockat fyra poäng på mötena mot Norrköping och Djurgården. Oerhört imponerande. Mot DIF hade Edvardsen stor show och bland annat satte han dit en boll från halva plan. Även Bertilsson och Abraham vet vart målet är beläget och Örebros ihåliga försvar får se upp. Besökarna har släppt in näst flest mål av samtliga lag i serien, men kommer åtminstone närmast från en moralhöjande vändning mot Häcken. 0-2 i paus förvandlades då till 3-2 och tre blytunga poäng till Axel Kjälls mannar. Agon Mehmeti stod för ett klassmål efter att ha bytts in i paus och är en spelare som bör få starta nu. Även Hümmet fick sätta dit en balja mot Häcken vilket var viktigt för hans självförtroende. Det kommer bli en match med mycket kamp på Stora Vallas något ojämna matta och det kommer bjudas på stor underhållning. Jag tror också vi får se mål i båda näten och 1,81 på att båda lagen gör mål är för bra för att hoppa över. Den tar vi! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,81

Tid: 18.30 Antalyaspor - Besiktas: Bortaseger @ 1,80 Det var minst sagt en spännande avslutning av den turkiska ligan. Inför den avgörande omgången stod Galatasaray och Besiktas på lika många poäng. Inbördes möten avgör i Turkiet och där var det helt jämnt (3-3 i målskillnad). Då är det total målskillnad som avgör och när krutröken hade lagt sig kunde Besiktas krönas till ligamästare med ett måls marginal. Otroligt. En stor del i framgången kan tillskrivas kanadensaren (!) Cyle Larin som stått för 19 ligamål under säsongen. Då Vincent Aboubakar i stort sett inte spelat sedan mars månad är det viktigt att Larin är på tå igen när det nu vankas cupfinal mot Antalyaspor. Ghezzal och Uysal är två spelare som kommer hjälpa Larin i offensiven medan kroaten Vida håller ihop försvaret. Ett stabilt lagbygge. Antalyaspor var inte speciellt långt ifrån att trilla ur det turkiska finrummet och avslutade säsongen uruselt med en seger på de tio sista omgångarna. Naldo och Nuri Sahin är två skickliga spelare med mycket rutin i ryggen och de måste spela på topp om Antalyaspor ska ha någon chans i finalen. Dessutom finns Fredy från Angola som blev lagets bästa målskytt med åtta fullträffar i Süper Lig. Finalen ska spelas på neutral mark i Izmir och neutral plan är verkligen rätt ord för det. Izmir ligger nämligen nästan precis mellan Istanbul och Antalya. Båda lagen har ungefär 50 mil hit. När det inte råder någon hemmaplansfördel är det svårt att se något annat än att Besiktas tar hem detta och därmed säkrar sin första dubbel på tolv år. 1,80 på den raka tvåan är bra betalt. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tid: 19.45 Chelsea - Leicester: Hemmaseger @ 1,70 När Alisson steg till väders på Anfield Road och satte dit 2-1 mot West Bromwich svors det nog en del i London och i Leicester. Liverpools seger där innebär nämligen att dessa två lags Champions League-drömmar hänger på en skör tråd. För Leicester, som ligger två pinnar före Chelsea i tabellen, hade ett oavgjort resultat räckt hur bra som helst, men hemmalaget måste gå för tre poäng. Som bekant möttes dessa två lag så sent som i lördags i finalen av FA-cupen. Då vann The Foxes inför segerrusiga supportrar som hade släppts in på Wembley. Deras första FA-cuptitel någonsin och vi kan lita på att det har firats sedan dess. Frågan är om Rävarna verkligen klarar av att ladda om. De tre senaste ligamatcherna har inte alls imponerat och det finns en hel del som tyder på att det blir en liknande kollaps som i fjol då Rodgers mannar tappade Champions League-platsen i de avslutande omgångarna. Chelsea var väl så bra som Leicester i FA-cupfinalen men hade inte marginalerna på sin sida då. Skadeläget är dock optimalt och då kommer Tuchel kunna mönstra en urstark elva och dessutom ha en bänk där de flesta lirare hade klivit in i Leicesters lag. På Stamford Bridge tror jag att The Blues får en snabb revansch och tar tre oerhört viktiga poäng. Ettan spikas. Spel: Hemmaseger @ 1,70

