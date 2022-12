Chelseas positiva svit fortsätter

Spelstopp: 16.00

Millwall - Rotherham: Hemmaseger @ 1,62

Söndagen tar sin början i den engelska huvudstaden för en uppgörelse i The Championship. Burnley och Sheffield United har svävat iväg på ett till synes ointagligt vis för att nypa de två direktplatserna upp till finrummet. Playoffplatserna är däremot i allra högsta grad up for grabs vid årsskiftet.



När 24 respektive 25 omgångar har avverkats av deltagarna i den engelska andradivisionen ryms ett dussin gäng inom fem pinnars spann, från plats 3 till 14. Millwall befinner sig mitt i denna attraktiva smet, Londons lejon har chans att kliva upp på den smaskiga tredjeplatsen vid viktoria i sin hängmatch.



The Lions är ett utpräglat knippe hemmakatter, tolv inspelade pinnar på resande tass är att jämföra med det dubbla på The Den. Formen är också fin hos de blåvita värdarna, Gary Rowett har bland annat 2-0-triumferat mot Watford på Vicarage Road i närtid. Liknande vis är att vänta härnäst när nykomlingen från Sheffields utkanter kommer till The Big Smoke. Rotherham ligger risigt till vid giljotinen och bortaspelet skänker ingen tröst, enkom två vinster på 13 utflykter. 2-0 i brakan senast mot Huddersfield innebär att The Millers gått segerlösa sedan inledningen av november månad. Viktor Johansson behöver inte skämmas över sin insats i besökarnas bur men kollektivt sett är Rotherham på League One-nivå.

Spel: Hemmaseger @ 1,62

Tävling: The Championship

Plats: The Den

Tid: 16.00

Nottingham Forest - Chelsea: Bortaseger @ 1,65

Graham Potter och hans fru sitter på en strand. En läcker charkbricka med både fish och chips. En bättre flaska från Mendoza. Solen fäller ner sina vingar i takt med att Fru Potter lägger sin arm om Grahams hals. För att upptäcka att Chelsea-tränaren tittar stumt ner i sanden, han tänker nämligen bara på The Blues offsidefälla.



Det var Potter själv som berättade om den misslyckade familjesemestern under VM-uppehållet, Sverigevännen lyckades inte vara närvarande i stunden eftersom han är nybliven boss för en av världens största klubbar. Och för att inledningen i Londons klarblå borg inte varit lika framgångsrik som förväntat. Efter att ha hyllats gränslöst i både Östersund, Swansea och Brighton står ex-jämten inför sitt stora eldprov som chef på Stamford Bridge. Kanske gjorde semesterfunderingarna nytta trots fruns frustration, Chelsea såg betydligt bättre ut vid återstarten efter jul än innan Qatar-avbrottet.



2-0-segern mot Bournemouth signerades den spetsiga trion Mount, Sterling samt Havertz, med tysken som ess med både balja och framspelning. Nottingham hade en desto dystrare upplevelse av Premier Leagues återstart, 3-0 i brakan mot Manchester United var inte siffror i överkant. The Tricky Trees agerar nästjumbo och nykomlingen läcker som ett såll med drygt två insläppta kassar per kamp. Chelsea har vunnit sju raka möten med Nottingham, det är läge att lita på Potters offsidefälla på City Ground.

Spel: Bortaseger @ 1,65

Tävling: Premier League

Plats: City Ground

Tid: 17.30

Lens - Paris SG: Bortaseger @ 2,18

Efter att anglofilerna fått sin del av flötpucken ska även frankofilerna inmundiga en slize på kvällskvisten. Ligue 1 slår till med sin seriefinal på årets första dag när Stade Bollaert-Delelis slår upp sina rödgula portar. För gästandet står det parisiska skrytbygget som ännu inte gått på någon mina i ligaliret.



16 omgångar är lagda till handlingarna i det franska finrummet när Paris Saint Germain kan skryta med sanslösa resultatraden 14-2-0. Förresten har inte PSG förlorat i Champions League eller någon annan tävling heller, inte sedan mitten av mars har miljardmännen gått på någon mina.



Hur ofta får man 2,18 på PSG i ligaspelet, hur är detta möjligt? Ena faktorn är givetvis spelplatsen, bortabana mot tabelltvåan som gjort rent hus på eget gräs. Andra faktorn är att Leo Messi fortsatt är frånvarande för att fira den argentinska VM-guldpengen samtidigt som Neymar sitter på botbänken efter sin filmning mot Strasbourg i onsdags. Men ändå, 2,18 går inte att blunda för. Vid motsvarande möte förra säsongen stängde parisarna i 1,61 trots att Neymar saknades även då, samtidigt som Kylian Mbappé var bänkad. Färske VM-skyttekungen Mbappé löste biffen mot Strasbourg senast trots att PSG lirade i numerärt underläge. Lens har nackdel av kortare vila och imponerade inte i det mållösa mötet mot Nice senast.

Spel: Bortaseger @ 2,18

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Bollaert-Delelis

Tid: 20.45

