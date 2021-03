"CL-platsen står på spel - Leicester åker på en ny smäll"

Spelstopp: 18.59 Burnley - Leicester: Dubbelchans: 1 eller X @ 1,84 Burnley fick sina fiskar varma i norra London när Tottenham körde över The Clarets med 4-0. En rakt igenom usel insats från Sean Dyches mannar. Positivt dock att Chris Wood kunde hoppa in i slutet av matchen. Den väldige strikern ska ses med bra chans att få starta på topp här. En viktig spelare för hemmalaget, både som target och som buffel på fasta situationer. Leicester hade en jobbig match mot Arsenal och föll helt rättvist med 1-3. Succéspelaren James Justin är skadad och i hans frånvaro fick Luke Thomas chansen från start på vänsterbacken. 19-åringen lär drömma mardrömmar om Pépé för han blev uppsnurrad gång på gång innan ett byte tvingades fram i paus. Frågan är om Rodgers ger Thomas förtroendet igen eller om Albrighton startar och skickar ner Pereira till ytterbacken. Justin är fortfarande skadad och det är även Maddison, Fofana och Barnes som bars ut på bår mot The Gunners. Det är ett gäng helt ordinarie spelare det. Utan dessa lirare kommer Leicester få det tufft på Turf Moor, en arena där de fick stryk förra året. Vardy finns med men kommer knappast få de ytor att löpa på som han gillar så mycket. Jag tror Burnley tar poäng och spelar 1X till trevliga 1,84 Spel: Dubbelchans: 1 eller X @ 1,84

Tävling: Premier League

Plats: Turf Moor

Tid: 19.00 Atalanta - Crotone: Halvtid/Fulltid: 1/1 @ 1,66 Atalanta tog sin tredje raka seger i Serie A när Sampdoria slogs tillbaka med 2-0. Malinovsky satte dit ettan i den första akten innan Gosens fastställde slutresultatet med 20 minuter kvar att spela. De Roon är nu avstängd medan Hateboer och Zapata är skadade, men med lirare som Muriel, Ilicic, Miranchuk och Pessina tillgängliga lär det blåsvarta hemmalaget vara precis lika frejdiga som de brukar vara. Räkna med att Atalanta sätter full fart från början. Crotone åkte på sin sjätte raka förlust mot Cagliari i söndags. 0-2 i baken gör att det skiljer åtta poäng upp till säker mark. Allting talar för att det blir spel i Serie B nästa säsong. Försvaret läcker som ett såll. 57 insläppta på 24 omgångar är klart sämst av alla lag i ligan. I Bergamo kommer gästerna försöka hålla sig kvar i matchen så länge det bara går, men mot Atalantas alla stjärnor lär det ringa ganska omgående. Det råder klasskillnad på Gewiss Stadium och om bara Atalanta står för en normal insats vinner de detta klart. Jag tror att de avgör tidigt och väljer att spela 1/1 på halvtid/fulltid-marknaden. Det innebär att Atalanta ska leda efter den första akten och sedermera också vinna matchen. Det räcker således med 1-0 så länge målet faller under de första 45 minuterna. Den modige kan också med fördel spela Atalanta att vinna båda halvlekarna till höga 2,37, men jag tar det lite försiktigare i min trippel. Spel: Halvtid/Fulltid: 1/1 @ 1,66

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Strasbourg - Monaco: Monaco -0,5 @ 1,88 Kampen om ligatiteln i Frankrike har länge sett ut att vara ett trekejsarslag, men efter en fantastisk period i ryggen har även Monaco blandat sig i striden. Med 28 poäng på de tio senaste omgångarna befinner sig de rödvita nu bara fyra pinnar bakom serieledarna Lille. När Ben Yedder missade straff i senaste ligamatchen mot Brest klev Jovetic och Volland fram med varsitt mål i 2-0-segern. En grym offensiv uppställning. Bortaplan spelar ingen större roll heller för senaste gången Monaco var ute på resa besegrade de självaste PSG i huvudstaden med 2-0. Det är ett bortalag med grymt självförtroende som besöker Stade de la Meinau. Strasbourg tog en urstark poäng mot Lille i helgen och har en hög högstanivå i laget. Här får de dock klara sig utan viktiga mittfältaren Sissoko som är avstängd. Ett jobbigt avbräck. Monaco vann höstens möte med 3-2 och i den form de befinner sig i nu går inget lag säkert. Vi erbjuds 1,88 på Monaco -0,5, vilket är samma sak som den raka bortasegern, och det tycker jag är strålande bra. Det får fullborda min trippel! Spel: Monaco -0,5 @ 1,88

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de la Meinau

