"Därför flyter det på för Arsenal" - sätter press på konkurrenterna

Trippelns första anhalt blir i huvudstaden där jag inte kan se Wolverhampton stå upp mot Arsenal. Wolves fick sig en snyting mot Fulham (2-3) där det verkligen gick att argumentera för att domarna rånade de orangeklädda på segern. Gary O’Neils gäng har råkat ut för detta tidigare och med sargat självförtroende samt ett eländigt truppläge tror jag inte att “Vargarna” orkar resa sig i The Big Smoke.

Gomes, Lemina och Aït-Nouri är definitivt borta från spel medan Neto är ett ytterst osäkert kort. Samtliga hade behövts för att kunna stå pall mot Arsenal. The Gunners självförtroende pekar åt motsatt håll efter krossen av Lens. 6-0 talade sitt tydliga språk där Arteta kunde glädjas åt att samtliga offensiva pjäser bidrog med poängproduktionen i de främre leden.

Arsenal kommer inte att släppa på gaspedalen under lördagen. Wolves förmodade försvarsmur lär sättas under hård press direkt från start och min tro är att det bara är en tidsfråga innan The Gunners fått hål på gästerna. Därefter flyter det på. Arsenal (-1) – måste vinna med minst två bollar – klickas till runt 1,80.

Två lag med Premier League-ambitioner strålar samman på ett alltid högljutt Elland Road. Arenan i West Yorkshire gungade i tisdags när de fick se sitt älskade Leeds vända 0-1 till 3-1 mot Swansea. Walesarna tog ledningen redan i den första minuten, men därefter handlade det i princip enbart om hemmalaget. Piroe, Rutter och Summerville hade alla en stor del i vändningen.

Urkraften i Farkes offensiv är mäktig men Leeds släpper också till en hel del målchanser åt andra hållet. Jag tror att defensiven kommer att bli synad när ett skickligt Middlesbrough kommer på besök. Michael Carricks manskap går heller inte av för hackor och den taktiskt skickliga engelsmannen har inga problem med att låta sina adepter ligga lägre för att sedan spela på omställningar.

Ytor för det kommer att finnas på Elland Road där jag är väldigt sugen på ett överspel. 1,64 är inget odds som får det att smattra i gomseglet, men det räcker gott och väl för att ta plats på trippeln. Minst tre mål spelas när två offensiva lag ska mäta svärd.

I min artikel om Stryktipset flaggade jag för intresse för överspelet på City Ground och nu är det dags att göra slag i saken. I på förhand vettiga uppgifter har Nottingham en tendens att släppa på tyglarna. På de fem senaste matcherna har Forest varit inblandade i målkalas mot Luton, West Ham och Brighton. 0-3 mot Liverpool samt 2-0 mot Aston Villa var mer återhållsamma historier från Coopers gäng, men under lördagen tror jag att tränaren släpper ut sin trupp på grönbete igen.

Everton kommer nämligen på besök och det är en motståndare som Nottingham helst ska ha bakom sig när säsongen går i mål. Inte minst på grund av The Toffees tio minuspoäng. Sean Dyche kommer med det sagt att tänka samma sak om Nottingham. Gästerna är revanschsugna efter 0-3 mot Manchester United är det inte hade varit orättvist om de blåklädda noterats för åtminstone två mål.

Tre av gästernas fyra senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål och jag både hoppas och tror att lördagens tillställning följer samma mönster. När marknaden lutar åt målsnålt väljer jag att gå emot. Överspelet lockar till en bit över dubbel deg.

