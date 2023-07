"Degerfors vinner i kvalstreckskampen på Stora Valla"

Spelstopp: 14.59

Två lag som hoppas cementera sin allsvenska status via två olika filosofier drabbar samman på Örjans Vall. Halmstad har gjort sig kända för en ramstark defensiv och även om hallänningarnas xGA inte är någon vacker läsning känner jag mig ändå trygg i påståendet att det är försvarsspelet som ska bana väg för förnyad allsvensk biljett. Längst fram är sedan Granath och Ahlstrand en duo som kompletterar varandra utmärkt.

Värnamo har i sin tur valt en passningsorienterad fotboll för att etablera sig i Allsvenskan. I fjol var Marcus Antonsson den klart mest bidragande faktorn till det nya kontraktet, i dennes frånvaro har Gustav Engvall klivit fram som smålänningarnas främsta målskytt. Jag tror dock inte att Engvall når upp i Antonssons produktion, framför allt på grund av att Värnamo inte sett lika frejdiga ut i offensiven som tidigare.

Att bryta ned Halmstad blir heller inte det lättaste och jag spår en målsnål akt denna lördag. Under 2,5 mål finns att hämta till över 1,70 och det tycker jag förtjänar en plats på trippeln.

Visst hörde vi Degen! Lördagens kraftmätning med tabellgrannen Sirius är av yppersta vikt för fortsatt allsvensk existens och är det någonstans bruksklubben ska skörda tillräckligt många poäng för att hänga kvar är det på Stora Valla. Degerfors står för lejonparten av sina bästa prestationer på egen mark och att Diego Campos är åter från Gold Cup är såklart ett enormt plus i kanten.

Tillsammans med Abdulla ska costaricanen kunna sprida oro i Sirius bakre led. Gästerna från Uppsala har bara gått på pumpen två gånger på främmande gräs, men å andra sidan är blott en seger inget att skryta med. Tappen av Kouakou och Mathisen kan bli kostsamma och jag vete katten om Mattiassons mannar ska stå som favoriter, om än marginella sådana, när det närmar sig avspark.

Degerfors är inget lag att luta sig mot när det stormar, men här tycker jag helt enkelt att oddset på den raka ettan är för högt. 2,78 får sig ett klick.

Häckens 3-1-seger mot The New Saints var i underkant. Med bättre skärpa framför walesarnas mål hade Getingarna kunnat släppa returen helt och hållet. Hur som helst tror jag inte att det blir någon fara med avancemanget, men “bara” en tvåmålsledning gör att Högmo behöver portionera ut speltiden bland sina adepter den kommande tiden. Det har dessutom konstaterats att Traoré inte kommer till spel mot Brommapojkarna.

Ivorianen lämnar ett stort hål efter sig längst fram, men detta till trots ska Häcken kunna klara av att göra mål på gästerna. Å andra sidan blir jag inte förvånad om även Mellberg och company hittar nätet. Tre raka förluster har inte motsvarat BP:s prestationer och även om detta är en marig uppgift spelar det för trippelns skull ingen roll om de rödsvarta torskar på Bravida Arena.

Så länge båda lagen gör mål är jag nöjd. 1,68 på den saken är tillräckligt bra för att avrunda lördagens trestegsraket.

