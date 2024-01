"Den anrika klubben tar det stora silvret"

Leicester har sprungit iväg i toppen av The Championship. När dessa rader skrivs är The Foxes tio poäng framför Ipswich och ytterligare tre framför Southampton. Inte mycket går att göra åt Jamie Vardy och company, men jag tror att det blir förändring på andraplatsen.

Trots sin egenskap av nykomlingar rivstartade Ipswich sin sejour i The Championship. Kieran McKennas gäng gasade sig hela vägen upp i den absoluta toppstriden och såg ett tag ut att nästan ha lagt beslag på minst en andraplats. Därefter har verkligheten hunnit ikapp. The Tractor Boys har överpresterat både förväntningar och underliggande siffror. Bara tre poäng skiljer ner till Southampton som är mitt hetaste bud till andraplatsen. 18(!) raka omgångar utan förlust är ett rungande kvitto på att Russell Martin träffat rätt i sin filosofi. The Saints kväver sina motståndare med ett kolossalt bollinnehav och har numera lärt sig att ta vara på lägena som dyker upp. Något som inte syntes i början av säsongen. Southampton har ett lag fyllt av klasspelare där bland andra Adam Armstrong, Edozie, Harwood-Bellis, Walker-Peters och Charles sticker ut. Tre av dessa har fått sin fostran i Manchester City och jag vill rikta ett stort beröm till ledningen i Southampton som tänkt ett steg längre under de senaste transferfönsterna. Vid närmare eftertanke känns det nästan som att fjolårets degradering från Premier League var kalkylerad (nåja) för att få maximal utväxling på den unga satsningen. Den har åtminstone slagit väl ut i The Championship och sett till underliggande statistik är Southampton tillräckligt bra för att vara med och hugga på topp 2. Ipswich och Leeds får verkligen se upp med Russell Martins gäng. Till 2,70 klickar jag stora silvret till Southampton. TILL ODDSET