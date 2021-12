"Den långa segerlösa sviten håller i sig"

Vi stänger veckan med ett sent Topptips under söndagen och matcher från Serie A, La Liga och Ligue 1 ska alla analyseras. Dessutom tittar vi till en semifinal från MLS slutspel där New York City får klara sig utan sin bästa spelare. Analysen är gjord och åtta gröna bockar ska absolut inte vara någon omöjlighet. Så här löser jag den saken!

Storfavoriten! - 1. Juventus - Genoa Svår uppgift för Genoa Juventus gjorde jobbet borta mot Salernitana och vann med 2-0. En viktig seger för storlaget från Turin som inte är bättre än sjua i tabellen inför den 16:e omgången. Segrar är allt som gäller om de svartvita ska närma sig täten och goda chanser till det ska finnas under söndagen. Mot Salernitana fick Dejan Kulusevski chansen från start och han tackade för förtroendet genom att producera en assist till Dybalas 1-0-mål. Viktigt för svensken att bidra med poäng. Då startade Kulusevski, Dybala och Bernardeschi bakom Moise Kean som agerade ensam spets. En uppställning Allegri mycket väl kan testa igen, men visst lär Morata kliva in på topp. Chiesa är fortfarande skadad och med tanke på hur hans senaste år har varit är det ett jobbigt avbräck. Chiellini och De Ligt bildade mittbackspar då och med Bonucci tillgänglig har Juventus tre mycket starka centrala försvarare att välja mellan. Genoa går hur tungt som helst och har nu tolv raka seriematcher utan seger. I onsdags var de chanslösa hemma mot Milan i en match som till slutade 0-3. Sirigu har sett skakig ut mellan stolparna och försvarstrion Masiello, Vanheusden och Vasquez har väldigt mycket att jobba på. Skadeläget är dessutom allt annat än bra med en hel hög spelare som är tveksamma till start i Turin. Stefano Sturaro är helt borta och dessutom riskerar Genoa få klara sig utan Nikola Maksimovic, Nicolò Rovella, Felipe Caicedo, Domenico Criscito och Mattia Destro. Riktigt tunga avbräck. Mot Milan startade Ekuban och Bianchi på topp medan åldermannen Goran Pandev fick nöja sig med ett inhopp. Hyfsade spelare, men knappast anfallare som skrämmer slag på den rutinerade backlinjen i Juventus. Att säga att Genoa har haft det tufft i Turin vore årets understatement. De har faktiskt inte bortabsegrat Juventus på 30 år! Ett helt osannolikt facit och jag har svårt att se den sviten bryts nu. Samtidigt går det inte att köpa ettan till vilka priser som helst och när den ser ut att åka upp över 90 procent plockar jag gärna med ett kryss. 1X räcker dock gott och väl. Missar matchen Danilo, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (lårskada)

Weston McKennie, Juventus (knäskada) Osäker till spel Aaron Ramsey, Juventus (muskelskada)

Mattia De Sciglio, Juventus (knäseneskada)

Spiken! - 2. Celta Vigo - Valencia Celta Vigo tar tre poäng Celta Vigo gjorde en ganska slät figur i inledningen av säsongen, men har successivt spelat upp sig. Den senaste månaden har de kryssat mot både Barcelona och Villarreal hemma och i den senaste omgången besegrades Alavés med 2-1 på bortaplan. Den specielle målskytten Iago Aspas slog då en usel straff på den snötäckta planen, men lyckades peta in sin egna retur och därmed står han på sex ligamål. Aspas fick sällskap av Santi Mina på topp då och även han hittade nätet. En duo i fin form som backas upp av Méndez, Suárez och Nolito. Då finns dessutom Cervi att tillgå. På det defensiva mittfältet gjorde Beltran en stark insats mot Alavés, men frågan är om inte den peruanska landslagsmannen Tapia är ett bättre val på den positionen. I försvaret står den före detta Hammarby-backen Aidoo stark. Valencia spelade oavgjort mot Rayo Vallecano i en match där Los Che gjorde en ganska slät figur med tanke på att de spelade på hemmaplan. Dessutom drog de på sig mängder av gula kort, något som har lett till att Foulquier och Diakhaby är avstängda. Med Gabriel Paulista tveksam till spel på grund av en skada har Bordalás en hel del att fundera på när det kommer till att formera backlinjen. Alderete är given i mittförsvaret, men vem som ska spela bredvid honom är inte helt säkert. Hugo Guillamón är en spelare som skulle kunna flyttas ner, men Bordalás föredrar att ha honom på mittfältet. Cristiano Piccini skulle kunna kliva in på ytterbacken istället för Foulquier, men det är en pjäs som har spelat väldigt lite fotboll de senaste åren. Framåt ser det bättre ut med Soler, Guedes och Duro bland annat. Valencia har bara vunnit en bortamatch på hela säsongen och känslan är att de får svårt att upprepa den succén mot ett Celta Vigo på gång. Värdarna bör kunna utnyttja Valencias defensiva bekymmer och jag ser framför mig att Iago Aspas sätter dit minst en påse. Stannar ettan under 50 procent är det en vettig spik på en i övrigt lurig kupong. Missar matchen Thiago Galhardo, Celta Vigo (knäseneskada)

Dimitri Foulquier, Valencia (avstängd)

Mouctar Diakhaby, Valencia (avstängd) Osäker till spel Gabriel Paulista, Valencia (knäseneskada)