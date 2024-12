"Derby - Liverpool får det överraskande svårt"

Under torsdagen satt två av tre spel på trippeln. Bland annat Bournemouth till hela 2,70 mot Tottenham. Formen är fortsatt vrålstark och under lördagen håller jag mig i England där Premier League står för hela konfekten. Notera det tidiga spelstoppet då jag inte kan hålla mig borta från att rota i Merseysidederbyt på Goodison Park!

Spelstopp: 13.29

Everton - Liverpool: Everton +1,5 @ 1,65

The Merseyside Derby bjuder alltid på enorm underhållning och jag ser inte varför lördagens möte mellan Everton och Liverpool inte ska bli sevärt. The Toffees kommer stärkta efter 4-0 mot Wolverhampton medan Liverpool hade desto större problem i 3-3-matchen mot Newcastle. Arne Slots tidigare vattentäta defensiv har sett lite mer skakig ut mot slutet och här behöver Liverpool vara på sin vakt mot en ruskigt taggad stadsrival.

Everton slår som vanligt ur underläge mot storebror men jag menar att detta kan bli jämnare än vad Premier League-tabellen antyder. Det vankas bland annat busväder i hamnstaden vilket jag tror kommer att gynna ett cyniskt Everton allra mest. Lyckas Sean Dyche se till att hans adepter ligger rätt i sina positioner kan de mycket väl hålla Liverpool på halster.

Gästerna riskerar att dras med slitna ben efter ansträngningen mot Newcastle och även om The Reds favoritskap är befogat tror jag inte på någon storseger i rivalmötet. Everton +1,5 spelas till klart godkända 1,65.

Spel: Everton +1,5 @ 1,65

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 13.30

Brentford - Newcastle: Över 3,5 mål @ 2,40

Två lag som var inblandade i målorgier i veckan går i klinch på Gtech Community Stadium. Brentford fick på näbben av Aston Villa som vann med 3-1 på Villa Park. Borta mot en i grunden övermäktig kombattant ska inte Thomas Franks manskap ta sina poäng, men hemma mot ett herrskap som har en tendens att vika ned sig på främmande mark tror jag på desto större jaktlycka.

Framför allt i offensiven där Mbeumo, Wissa, Damsgaard och Thiago håller hus. Kvartetten kan såra Newcastle på flera olika sätt och när även The Magpies är ett framtungt kompani skulle jag inte slås av förvåning om det återigen springer iväg till ett målfyrverkeri när dessa randiga lag beträder det gröna schackbrädet. Hos gästerna finns en viss svensk som fortsätter att visa sin klass som spjutspets.

Alexander Isak höll hov mot Liverpool och ges han tillräckligt stora ytor mot Brentford kommer det att ringa bakom Flekken. Det finns såklart en risk att en motreaktion ligger i korten efter kort vila, men jag gillar utsikterna för en målfest mer än vad oddsmarknaden gör. Över 3,5 mål liras till höga 2,40.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,40

Tävling: Premier League

Plats: Gtech Community Stadium

Tid: 16.00

Manchester United - Nottingham: Hemmaseger @ 1,67

En 0-2-förlust är aldrig godkänd för ett lag av Manchester Uniteds kaliber, men det fanns samtidigt många positiva bitar i mötet med Arsenal som Rúben Amorim kan ta med sig till lördagens uppgift mot Nottingham. Defensiven såg solid ut i det öppna spelet och jag menar att en trebackslinje med Yoro, Maguire och Mazraoui har alla nödvändiga egenskaper som krävs för att United ska fortsätta sin organisatoriska resa med framgång.

Arbetet med defensiva fasta situationer behöver däremot förbättras, inte minst då även Nottingham är starka på liggande boll, men klarar The Red Devils av att freda sitt mål ska de kunna vara det klart bättre laget på Old Trafford. Nottingham dansade i höstas men under inledningen av vintern har Nuno Espírito Santos kompani börjat visa sina rätta färger igen.

Om ytorna för omställningar stryps har Forest inte mycket att komma med och jag ger Manchester United god chans att stänga ned motståndarna på Old Trafford. Till priser över 1,65 är ettan en solid del av trippeln.

Spel: Hemmaseger @ 1,67

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 18.30

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.