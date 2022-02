"Derby - målsnål tillställning när Isak är osäker"

Under söndagskvällar är det alltid läge att rensa i kalendern för att bli ett med soffan, inget undantag denna gång. Jag har plockat ut en smaskig trerätters aftonen till ära som inleds på Molineux utanför Birmingham. Ytterligare en aptitretare hittas sedan i Milano innan det baskiska derbyt mellan Athletic Bilbao och Real Sociedad avrundar kvällen. Trippeln landar in en liten bit under åtta gånger pengarna, ni hänger väl med?

Spelstopp: 17:29 Wolverhampton - Leicester: Över 2,5 mål @ 2,24 Jag har blivit mäkta imponerad av Wolverhampton under säsongens gång och insatsen mot Arsenal var inget undantag. 0-1 i nacken var inte siffror som speglade matchbilden då Wolves bland annat tryckte på ordentligt under fightens sista 20 minuter. Revanschen kom emellertid omgående då Vargarna tämligen enkelt städade av Tottenham i norra London med 2-0. Prestationen var gedigen och när värdarna har sin dag är de definitivt redo för att kriga om en Europaplats. Bruno Lages adepter har inte gjort så många mål som de borde, men i gengäld har de överpresterat den underliggande statistiken i defensiven. Rättar detta till sig något på Molineux har vi en målrik drabbning framför oss. Det är nämligen inte sällan som Leicester är inblandade i något annat än just rena rama målorgier. Tre av Rävarnas fyra senaste tävlingsmatcher har alla innehållit minst fyra strutar och torsdagens 4-1-seger mot Randers lär innebära att Rodgers och company går på offensiven denna söndag. Det gjorde de även för drygt två veckor sedan i FA-cupen mot Nottingham och det slutade i en ren slakt från Sherifferna. 1-4 i nacken var rättvisa siffror och jag blir inte förvånad om Wolves synar Leicesters taskiga försvarsspel på den egna mattan. Oddsmakarna tror stenhårt på en målsnål historia, men jag tycker att flera faktorer talar för motsatsen utanför Birmingham. Över 2,5 mål till 2,24 är således ett odds jag är väldigt snabb med att knipa. Spel: Över 2,5 mål @ 2,24

Tävling: Premier League

Plats: Molineux Ground

Tid: 17:30 Inter - Sassuolo: Sassuolo +1,5 @ 2,11 Underhållning utlovas på San Siro där Inter ska mäta svärd med Sassuolo. Nerazzurri stod i veckan för en inspirerande insats i Champions League-åttondelen mot Liverpool, men det delas dessvärre inte ut några hederspoäng i Mästarturneringen. Liverpool visade sig spetsigare i offensivt straffområde, men Inzaghis adepter har många positiva delar att ta med sig från prestationen. Spelmässigt var de blåsvarta väl så bra som engelsmännen och med större skärpa hade resultatet inte behövt vara vad det blev. Nya tag krävs inför söndagen och här vill jag slänga in en brasklapp för att Inter kan få svårt att hinna ladda om. Sassuolo trivs ypperligt i den här typen av matcher och denna kvällskvist får gästerna tillbaka viktiga offensiva duon Scamacca/Raspadori från avstängning. Ferrari är förvisso avstängd i försvarsleden, men med tidigare nämnd duo redo för spel höjs Sassarnas högstanivå flera hack. Scamacca behöver inte många lägen för att göra mål och Raspadori är oerhört skicklig på att komma i den klassiska andravågen. Traoré och Berardi är andra spelare som besitter spets för att kunna vålla Inter stora problem. Sassuolo har slagit både Juventus och Milan på resande tass under säsongens gång och i det vändande mötet hade Inter stora svårigheter trots att de vann med 2-1. Bastoni är avstängd och utan honom saknar Inter en viktig pjäs i såväl försvarsspelet som i uppbyggnadsfasen i offensiven. Nerazzurri är rättmätiga favoriter på den egna mattan, men jag tycker att de blir alldeles för stora sådana. Sassuolo +1,5 - spelet rättas grönt om gästerna torskar med max ett mål - känns på förhand oerhört bra till oddset 2,11. Spel: Sassuolo +1,5 @ 2,11

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 18:00

TV: Sportkanalen, C MORE Stream

Athletic Bilbao - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,62 Det blåser upp till derby i Baskien där antagonisterna Athletic Bilbao och Real Sociedad ställs öga mot öga på San Mamés. De förstnämnda var inne i en fullkomligen magisk svit med bara ett nederlag - Supercupfinalen mot Real Madrid - på de tio senaste tävlingsmatcherna fram till måndagens fight mot Mallorca. Väl där blev det dock torsk med 2-3 mot öborna efter att defensiven fallerat på ett sällan skådat sätt. Marcelino var inte nöjd med vad han såg och vi kan kallt räkna med att tränaren rättar till snedstegen inför detta derby. Athletic Bilbao har överlag varit ramstarka defensivt och delar faktiskt tredjeplatsen vad gäller minst antal insläppta mål med ett annat gäng från samma region. Gissade ni på Real Sociedad? Då gissade ni rätt. Söndagens kombattanter har bara släppt in 21 mål vardera vilket betyder ett snitt på färre än ett mål i baken per match. Ruskigt starka papper. Medan Athletic Bilbao har underpresterat offensivt har emellertid Real Sociedads siffror i anfallsspelet tagit rejäla kliv åt fel håll under innevarande säsong. Att Alexander Isak bara noterats för fyra mål i ligaspelet är således ingen tillfällighet. Svensken ströks på grund av en skada sent ur La Reals matchtrupp i torsdagens Europa League-16-del mot RB Leipzig, en fight som gästerna ska vara glada att de inte förlorade. Med slitna ben från veckans bravader och frågetecken för Isak lär Real Sociedad inte bjuda på någon klang och jubelföreställning på San Mamés. Ett tight försvar är istället att vänta och jag är inte övertygad om att Athletic Bilbao lyckas låsa upp ärkerivalen. Mycket talar för ett målsnålt derby - inte minst att fem av de sex senaste inbördes mötena alla kategorier gått under 2,5 mål - och här är jag inne på samma spår som oddsmakarna. Under 2,5 mål liras till 1,62. Spel: Under 2,5 mål @ 1,62

Tävling: La Liga

Plats: San Mamés

Tid: 21:00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream Trippeln Wolverhampton - Leicester: Över 2,5 mål @ 2,24

Inter - Sassuolo: Sassuolo +1,5 @ 2,11

Athletic Bilbao - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,62

Totalt odds: 7,66 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.