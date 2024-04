Derby - protesterna missgynnar AIK

Brommapojkarna - AIK: Brommapojkarna +0,5 @ 1,74 - till Oddset Det vankas Stockholmsderby på Grimsta IP, men någon publikfest är inte att vänta. Bortaföljet väntas bli minimalt på grund av protester och även om jag kan förstå anledningarna tror jag samtidigt att det kan missgynna AIK på det gröna schackbrädet. 1-0-segern mot Västerås var knapp och lyckas Henning Berg inte driva upp prestationsnivån mot Brommapojkarna blir jag inte förvånad om säsongens första poängtapp blir ett faktum. Olof Mellberg och dennes adepter fick i sin tur en perfekt start på Allsvenskan. 4-0 mot GAIS gav en ordentlig boost till självförtroendet och även om siffrorna inte var i direkt paritet med matchbilden tror jag att de rödsvarta lyckas bjuda upp till kamp under lördagen. BP förtjänade väldigt många fler poäng än vad de fick med sig i fjol och truppen ser minst sagt spännande ut efter att nyförvärv som Christensen, Jakobsen, Barslund och Bergström anslutit. Min tanke är att värdarna löser minst en pinne framför sin publik. Brommapojkarna +0,5 – detsamma som 1X – spelas till runt 1,75. Kalmar - Sirius: Över 2,5 mål @ 1,75 och Sirius 0 @ 2,04 - till Oddset Kalmar tog sig an Hammarby på Tele2 Arena med samma vågade spelstil som under hela fjolåret. Henrik Jensens mannar inledde skarpt men efter dryga kvarten hamnade smålänningarna i underläge efter en rejäl bjudning. Bara ett par ögonblick senare hade Bajen gjort 2-0. Uppförsbacken blev för brant för de rödvita som dock har positiva delar att ta med sig från premiären. När Jensens kompani kommer loss i sin uppbyggnad öppnar hela planen upp sig och Sirius behöver vara på sin vakt på Guldfågeln Arena. Med det sagt trivs gästerna bra oavsett vilken matchbild som utspelar sig i Småland. Christer Mattiassons herrskap behärskar konsten att spela på omställningar lika bra som de tar tag i taktpinnen. Det blev mycket av den sistnämnda varan i premiären mot Halmstad där Sirius rättvist vann med 3-0. En flygande start var vad de blåsvarta behövde och jag gillar förutsättningarna även denna måndag. Över 2,5 mål känns sunt till 1,75 och jag kan heller inte hålla fingrarna borta från högersidan. Sirius 0 – insatsen tillbaka vid oavgjort – blir det andra spelet i matchen till över dubbel deg. Djurgården - Häcken: Häcken +0,75 @ 1,84 - till Oddset Häcken försökte och försökte men lyckades inte komma till några nämnvärda målchanser mot Mjällby. Sölvesborgarna skötte sitt igelkottsförsvar föredömligt och för Paco Johansen med adepter var det bara att konstatera en mörk premiär. Rent spelmässigt såg det dock inte så pjåkigt ut och mot ett troligen mer framtungt Djurgården kommer spelare som Chilufya, Layouni och Rygaard att få större ytor att operera på. Det bör passa trion utmärkt och jag anser att reaktionen på oddsmarknaden blir för stark sett till respektive lags premiär. Djurgården fick en behaglig resa framför sig på västkusten där Thordarsons hjärnsläpp förändrade matchbilden helt och hållet. IFK Göteborg hade inte mycket mer till val än att lägga sig lågt och försöka straffa DIF via omställningar. Jag tyckte dock att Blåvitt blev för aggressiva i sitt samlade försvar och när Bergvall knoppade in 2-0 precis innan halvtid gick rullgardinen ned. Djurgården kunde åka hem med hela kakan efter 4-1, men jag vill inte dra för stora växlar på insatsen. En faktor som däremot kan påverka nästa tillställning mot ett gäng från västkusten är avsaknaden av Schüller. Stockholmarnas facit utan honom är inte särskilt smickrande och när vi ges nästan 1,85 på Häcken +0,75 drar jag öronen åt mig. Halva insatsen kommer tillbaka om gästerna förlorar detta med uddamålet. Vid ett bättre resultat rättas spelet grönt. Den vågade kan också blicka mot ett överspel, men jag nöjer mig så här. TILL ODDSET - TIPPA ALLSVENSKAN HÄR