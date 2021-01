"Derbyt bjuder en målfest - europaplats står på spel"

Det är svårt att komma närmare att sätta en trippel är vad jag var under onsdagen. Zwolle klarade +1,5, Tottenham - Fulham gick under 2,5 mål till ruggigt fint odds och då var det bara Manchester City -1,5 kvar. City brände mängder av lägen och missade faktiskt en straff på övertid. Ridå! Det är svårt att vara missnöjd med rekarna ändå och visst är formen i antågande. Under fredagen tror jag på målrika tillställningar i Tyskland och Italien medan Monaco misslyckas med att ta tre poäng i Frankrike.