"Det bjuds på en riktig smaskig kupong"

Spelstopp: 19.59 Bristol Rovers - Swindon: Swindon +0,5 @ 1,87 Det börjar osa katt för både Bristol Rovers och Swindon. Båda lagen ligger på 34 poäng och det är lika många som Wigan som befinner sig under nedflyttningsstrecket. Bristol Rovers har tagit en del poäng hemma på Memorial Stadium mot slutet, men samtidigt har över hälften av säsongens hemmafajter slutat med förlust. Att de ändå målas upp som solklara favoriter är något av en gåta. Swindon tog en urstark bortaseger mot Fleetwood i den senaste omgången efter att 21-årige Scott Twine satt dit sitt fjärde och sitt femte ligamål för säsongen. Tillsammans med Brett Pitman bildar han en ett ytterst kompetent anfall. 43 gjorda mål är inte så pjåkigt och även fast Swindon är seriens sämsta bortalag ska de ses med bra chans att få med sig något från den här fajten. När lagen möttes i november var det Swindon som drog det längsta strået och när vi bjuds på 1,87 för att gästerna ska ta poäng är det lite för bra för att motstå. Swindon +0,5 spelas med goda förhoppningar. Spel: Swindon +0,5 @ 1,87

Tävling: League One

Plats: Memorial Stadium

Tid: 20.00 Burton - Shrewsbury: Hemmaseger @ 2,29 En av League Ones allra största stjärnor sitter på Burtons tränarbänk. Jimmy Floyd Hasselbaink leder klubben och den före detta anfallaren har gjort det med framgång. Visserligen blev det förlust senast mot MK Dons, men Burton har vunnit åtta av tolv matcher med Hasselbaink vid rodret. Med lirare som Kane Hemmings och Lucas Akins i offensiv riktning är hemmalaget alltid farliga. Shrewsbury får klara sig utan sin målvakt Matija Sarkic då han är kallad till Montenegros landslag. Det är givetvis ett stort avbräck för gästerna som bara har en seger på de sex senaste omgångarna. Dessutom är viktiga Brad Walker skadad. Framåt är Shaun Whalley lagets bästa målskytt med sex fullträffar, men i övrigt ser det ganska tunt ut hos The Shrews. Jag håller Burton som ett klart bättre lag än Shrewsbury, trots att de ligger längre ner i tabellen, och nu när Hasselbaink har fått ordning på klubben kommer klättringen uppåt fortsätta. Den raka hemmasegern plockas till 2,29. Spel: Hemmaseger @ 2,29

Tävling: League One

Plats: Pirelli Stadium

Tid: 20.00 Blackpool - Peterborough: Båda lagen gör mål @ 1,96 Blackpool har sett riktigt vassa ut mot slutet. Fem segrar och fyra oavgjorda på de nio senaste omgångarna gör att Pool närmar sig playoff-platserna. Senast stod Arsenal-lånet Daniel Ballard för ett av målen i 2-0-segern över Oxford. 21-åringen har också imponerat stort i försvarsarbetet. Så stort att han är uttagen till det nordirländska landslaget och därför inte kan delta här. Ett stort defensivt avbräck. Peterborough har i stort sett hela sin trupp tillgänglig och kommer från en 3-3-fajt mot Rochdale. Den 24-årige skotten Siriki Dembélé stod för båda mål och assist då. Den offensivt lagda mittfältaren följs av flera Premier League-klubbar och är en spelare som alltid är farlig. Detsamma gäller verkligen anfallaren Jonson Clarke-Harris som leder skytteligan med 22 påsar. Offensivt är Peterborough riktigt vassa och med Ballard borta i Blackpool-försvaret lär de hitta nätet på Bloomfield. Sex insläppta på de tre senaste oroar dock och jag tror att även Blackpool målar. Båda lagen gör mål står kring två gånger pengarna och är då ett strålande sätt att avsluta trippeln på. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,96

Tävling: League One

Plats: Bloomfield Road

Totalt odds: 8,39 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.