"Det fångar mitt intresse - bortaseger ett bra spel"

Allsvenskan, Allsvenskan och Allsvenskan. Söndagens trippel utspelar sig i vår älskade högstaliga som bjuder på smarrig underhållning i Stockholm, på västkusten samt i Småland. Trestegsraketen landar in på över åtta gånger såsen och känns riktigt bra!

Spelstopp: 14.59

AIK - Malmö FF: Bortaseger @ 2,02 (till ODDSET)

Thomas Berntsen valde att anställa Henning Berg på tränarposten i AIK och det går inte att komma ifrån att Gnaget lyft sig sedan norrmannens inträde. Segern mot Varberg var vansinnigt viktig, inte minst med tanke på att Malmö FF gästar nationalarenan denna söndag. Rent spelmässigt blev jag dock inte imponerad av värdarnas insats i bottenmötet.

MFF imponerade inte heller mot varken Mjällby eller Djurgården, men i gästernas fall finns det en helt annan höjd att ta av. Taha Ali kan på egen hand vända ut och in på AIK:s backlinje och med draghjälp från Nanasi och Kiese Thelin ska skåningarna kunna dominera händelseförloppet trots nackdelen av bortaplan.

2,02 på den raka tvåan fångar mitt intresse när det är dags för mesta mästarna att studsa tillbaka. Bortasegern liras i Solna!

Spel: Bortaseger @ 2,02

Tävling: Allsvenskan

Plats: Friends Arena

Tid: 15.00

TV: C MORE Stream

IFK Göteborg - Halmstad: Hemmaseger @ 2,21 (till ODDSET)

Man går inte runt med avund på IFK Göteborgs säsong. Bottenstriden tycks vigd åt Blåvitt som har haft förtvivlat svårt att plocka trepoängare så här långt. Offensiven har hackat, defensiven har läckt och någon vidare ordning tycks inte råda i ledningen. Med det sagt har värdarna förtjänat mer än de hittills fått med sig och mot ett överpresterande Halmstad är det dags för retroaktiv utdelning.

På tal om just detta ligger en motreaktion i korten för hallänningarna. Mange Haglunds bristfälliga spelsätt har givit gästerna betydligt fler poäng än vad de har förtjänat, något som bottnar i att HBK har en förhållandevis stark trupp. Ahlstrand och Granath är två spelare som kan åstadkomma en hel del i de främre leden, men stänger Blåvitt ner dessa är mycket vunnet.

Jag anar en stark prestation från Askous manskap som till 2,21 får mitt fulla förtroende. Den raka ettan spelas.

Spel: Hemmaseger @ 2,21

Tävling: Allsvenskan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream

Kalmar - Varberg: Under 2,5 mål @ 1,86 (till ODDSET)

Kalmar har varit hemmahörande på den övre halvan under i stort sett hela säsongen. Sett till smålänningarnas underliggande statistik är det dock en sanning som bedrar. Henrik Jensens mannar har sprungit långt över EV och värdarna har framför allt svårt att ta sig till klara målchanser. Detta trots att de avser att vara ett spelförande lag.

Jag blir inte förvånad om de offensiva svårigheterna fortsätter mot ett förmodat lågt sittande Varberg trots fördelen av hemmaplan. Martin Skogman har gjutit självförtroende i tabelljumbon som lade IFK Göteborg på rygg och inte var oävna senast mot AIK. Med lite flyt hade BoIS kunnat få med sig åtminstone en poäng mot Gnaget.

Med retroaktiv utdelning i luften anser jag att besökarna åtminstone ska kunna hålla siffrorna nere i Småland. Under 2,5 mål är spelet som gillas och till 1,86 trycker jag av utan att tveka.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,86

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream

Trippeln (till ODDSET)

AIK - Malmö FF: Bortaseger @ 2,02

IFK Göteborg - Halmstad: Hemmaseger @ 2,21

Kalmar - Varberg: Under 2,5 mål @ 1,86

Totalt odds: 8,30

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.