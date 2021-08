"Det smäller rejält - europaspel i potten"

Vi har nått fram till playoff-steget i Champions League-kvalet och två nya matcher ska gå av stapeln under tisdagen. Jag har hittat intressanta drag i båda kamperna till fina odds. Trippeln kompletteras sedan med kvalet mot Europa League där Crvena Zvezda ska ses med bra chans att lösa en hemmaseger. Let’s go!

Spelstopp: 20.59 Salzburg - Bröndby: Bröndby +2 @ 2,30 RB Salzburg dominerar den österrikiska fotbollen fullständigt och har inlett den nya säsongen med fyra raka ligasegrar. Imponerande med tanke på att läskedrycksklubben har tappat flera viktiga pjäser. Daka och Mwepu har båda gått till Premier League för stora pengar. Dessutom stör skador på Koita och Berisha. Istället har 19-årige tysken Karim Adeyemi startat strålande med fem ligamål på fyra matcher. En spelare det gäller att hålla ögonen på. Bröndby är ett lag med stora bekymmer och fem omgångar in i den danska ligasäsongen har de regerande mästarna ännu inte vunnit. Dessutom härjar coronaviruset i truppen vilket gör att flera spelare saknas här. Trots det kan de blågula mönstra en helt okej elva, inte minst offensivt där Uhre, Pavlovic och Hedlund lär ta plats. En trio som ska kunna åstadkomma en hel del skada på Salzburgs försvar. Hemmalaget är jättefavoriter på hemmagräset och det troliga är såklart att de vinner matchen. Däremot är jag inte helt övertygad om att de vinner stort. De två senaste ligamatcherna har båda slutat med 1-0-segrar och en uddamålsvinst här är ett resultat som båda lagen egentligen hade varit ganska nöjda med. Att vi då erbjuds 2,30 på Bröndby +2, som innebär att bettet sitter även om danskarna torskar med en boll, lockar för mycket för att motstå. Spel: Bröndby +2 @ 2,30

Tävling: Champions League

Plats: Red Bull Arena

Tid: 21.00

TV: Cmore Monaco - Shakhtar Donetsk: Över 2,5 mål @ 1,75 Monaco dominerade fullständigt borta mot Lorient, men föll ändå med 0-1 i fredags. Wissam Ben Yedder började på bänken då och det var såklart för att den franska strikern skulle vara i fin form till denna oerhört viktiga match. Offensivt ser de rödvita väldigt bra ut. Förutom Ben Yedder finns här Volland, Boadu, Golovin och Fabregas som alla är frejdiga spelare. Monaco lär knappast gå mållösa från detta möte. Shakhtar Donetsk är dock inget enkelt motstånd. Ukrainarna slog ut Genk med totalt 4-2 i den förra kvalomgången. Lassina Traoré har plockats in från Ajax och har nätat i fyra av sina sex matcher för klubben. En anfallare med skyhög kapacitet. Marlos, Alan Patrick, Maycon och Dentinho är fyra andra lirare som vet vart målet är beläget. Defensivt finns det dock gott om svagheter att utnyttja. Shakhtar Donetsk har spelat sex tävlingsmatcher hittills och fem av dessa har gått över 2,5 mål. Den sjätte var fredagen ligafajt mot Metalist som slutade 2-0. Det smäller rejält i näten här också. 1,75 på att det blir minst tre mål i matchen är riktigt bra betalt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Champions League

Plats: Stade Louis II

Tid: 21.00

TV: Cmore Crvena Zvezda - Cluj: Hemmaseger @ 1,72 Crvena Zvezda stod för ett riktigt magplask när de åkte ur Champions League-kvalet mot Sheriff Tiraspol. Det är såklart inte bra nog. Vanligtvis är de annars väldigt starka hemma i Belgrad. Röda Stjärnan, som laget kallas för, har faktiskt inte förlorat här sedan november 2019 när Bayern München var på besök. Dragovic har värvats in från Bayer Leverkusen och det är ett grymt starkt nyförvärv. Framåt är det fortfarande El Fardou som ska göra det. Cluj står för motståndet i playoff-steget mot Europa League och rumänerna åkte ur Champions League-kvalet mot schweiziska Young Boys. Ligaspelet har inletts med fem raka segrar som alla fallit med uddamålet. Debeljuh, Deac, Omrani och Itu är spelare det gäller att hålla ögonen på. Cluj kan mycket väl hålla jämna steg i dubbelmötet, men bortamatchen blir väldigt tuff att få med sig något för. Crvena Zvezda kommer som vanligt komma ut med en härlig intensitet på hemmaplan och det kommer bli åka av. Jag tror Cluj får svårt att stå emot den anstormningen och 1,72 på den raka ettan är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,72

Tävling: Europa League

Plats: Stadion Rajko Mitic

Tid: 21.00

TV: - Trippeln Salzburg - Bröndby: Bröndby +2 @ 2,30

Monaco - Shakhtar Donetsk: Över 2,5 mål @ 1,75

Crvena Zvezda - Cluj: Hemmaseger @ 1,72 Totalt odds: 6,92 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.