"Detta år har de goda chanser - Bajen vinner SM-guld"

I fjol satsade jag hårt på Djurgården och det såg länge ut att gå vägen, men som ni alla vet gick Malmö FF ikapp och förbi efter en mäktig spurt. Det kändes som att Blåränderna sålde bort guldet när Witry tilläts lämna under sommaren. Utan den norska ytterbacken blev stockholmarna lite endimensionella i sitt anfallsspel. Jag var i alla fall inte helt ute och cyklade, det skilde trots allt bara två poäng upp till MFF till slut. Djurgården kommer säkert vara med i toppen av tabellen och bråka igen. Edvardsen och Haksabanovic är två väldigt fina offensiva nyförvärv och med Piotr Johansson och Pierre Bengtsson in har hålet efter Witry definitivt täppts till. En nyckel för att Järnkaminerna ska ha en lyckosam säsong är att Magnus Eriksson, en av seriens allra bästa spelare, får vara frisk. Jag tycker mig dock se en liten svaghet i mittförsvaret efter att Une Larsson lämnat. Supportrarna drömde om Danielson, men landslagsbacken lär inte komma förrän nästa år. Hjalmar Ekdal är såklart en mittback av hög klass, men håller Jesper Löfgren för en hel säsong på högsta nivå? Och hur bra är supertalangen Isak Hien? Det finns lite för många frågetecken och jag håller mig därför borta från Djurgården denna gång. Malmö FF är såklart stora favoriter till guldet i vanlig ordning och har fått in Isaac Kiese Thelin som direkt sattes ut som oddsfavorit till att vinna skytteligan. Om han och Birmancevic kan hitta ett vägvinnande samarbete samtidigt som Toivonen kommer tillbaka är det mer eller mindre omöjligt att hålla skåningarna borta från målet. Moisander har gått sönder strax innan premiären och där försvinner massor av rutin i backlinjen. Dessutom ska den nye tränaren Milojevic implementera sin spelstil vilket kan ta sin lilla tid. Får skåningarna ihop alla bitar vinner de i år igen, men 2,46 är inget odds jag går igång på. AIK tillhör alltid toppen och trots att det såg ut som att man kunde räkna bort Gnagarna från toppstriden i fjol kom de med en hejdundrandes spurt och var till sist bara målskillnad ifrån guldet. Lagbygget är oerhört stabilt och stommen finns där med Nordfeldt i mål, Lustig och Milosevic som mittbackar, Sebastian Larsson på mittfältet och Nabil Bahoui längre fram. Dessutom har solnaiterna seriens intressantaste ytterbackar i Otieno och unge Mendes. Med Larssons högerfot kommer AIK precis som i fjol vara väldigt bra på fasta situationer och vi lär få se ett antal hörnmål på Friends Arena. Precis som förra året har jag dock lite svårt att se vem som ska stå för kreativiteten och vem som ska bomba in mål för Gnaget. I fjol vann Stefanelli den interna skytteligan med tolv mål och så många tror jag inte argentinaren smäller in under 2022. Kommer Guidetti till sommaren är det läge att omvärdera, men som det ser ut nu tycker jag 5,40 är lite för lågt på AIK. I övrigt finns det inte många lag som jag tror har någon som helst chans att ta guld. Elfsborg är okej, men räcker inte till mot de bästa i en lång serie. Samma sak gäller IFK Norrköping, Häcken och Kalmar FF. IFK Göteborg har en namnstark trupp, men har sett bedrövliga ut under försäsongen och vinner inga guld under Stahres ledning. Jag vänder mig istället till Söder för att hitta min vinnare. Hammarby @ 12,00 Hammarby slutade bara femma i Allsvenskan föregående säsong, men då serien är så otroligt jämn skilde det bara sex pinnar upp till vinnarna Malmö FF. Milojevic har sedan dess lämnat och in har istället Cifuentes kommit på tränarposten. Precis som jag skrev om Malmö FF är risken att det tar ett tag innan hans idéer sätter sig helt och hållet, men får Bajen det att stämma från start tror jag de blir livsfarliga. Hammarby har tagit sig till final i Svenska Cupen genom att i tur och ordning besegra Häcken, IFK Norrköping och Elfsborg och offensivt ser de extremt spännande ut. Selmani och Ludwigson är två spelare som löper på allt och det måste vara en mardröm för en försvarare att ställas mot den duon. Som tredje länk såg vi i fjol oftast Amoo, men han har lämnat för FC Köpenhamn. Istället har Bubacarr Trawally värvats in och även om gambianen knappast är spelklar till premiären är det en lirare som har mål i sig. Då strikern har tillbringat sin karriär i Kina och Mellanöstern är det ett okänt namn för många, men han har potential att bli en riktig fullträff i huvudstaden. Tills Trawally kommer får Bajen nöja sig med Joel Nilsson som är ny från Mjällby. Ytterligare en löpstark spelare som kommer slita sönder motståndarförsvaren. På mittfältet har Ouattara försvunnit och där tappar de grönvita lite stadga, men offensivt ser det intressantare ut denna säsong sedan Nahir Besara plockats in. Han gjorde måhända inget större väsen av sig i Örebro, men då fick Besara främst inrikta sig på försvarsspel. Det är en spelare som ska spela i ett topplag och ha mycket boll vid fötterna. I backlinjen har Fenger och Magyar huserat under cupen och skulle det krisa kan även Björn Paulsen kliva in på den positionen. Jeahze och Sandberg är skickliga ytterbackar och i stort sett ser startelvan ganska komplett ut. Då finns dessutom spelare som Swedberg, Kurtulus och mycket intressanta Sadiku att plocka in från bänken. Hammarby har som vanligt en stor konkurrensfördel i sitt mäktiga publikstöd och supportrarna lär knappast svika klubben i år heller. Visst brukar det sjungas att Hammarby aldrig vinner guldet, de har trots allt bara ett SM-guld under alla år, men detta år har de en god chans att gå hela vägen. Jag tycker 12 gånger pengarna är för högt på Söders bröder och lägger mina pengar där.

Missa inte helgens Stryktipsanalys här.