"Djurgården bryter sin negativa svit"

Viktigt att observera är att det är skillnad på att tippa på Oddset och att tippa på Stryktipset vilket gör att mina rekar i de olika spelen kan se lite olika ut. Det går till exempel att tycka att två gånger pengarna är ett bra odds på ett lag men samtidigt tycka att en streckning på 80 procent på Stryktipset på samma lag är för mycket. Dessa texter skrivs dessutom några dagar innan matcherna går av stapeln så mycket kan hända med odds fram till spelstopp. Oddsen jag skriver är de som finns på Svenska Spel Sport & Casino just när raderna författas. Dessa odds kan gå både upp och ner fram till spelstopp. GIF Sundsvall - Djurgården GIF Sundsvall har haft en minst sagt stökig vårsäsong och det är inte det minsta förvånande att de är nere i bottenträsket och harvar. Oturen började redan i februari när Linus Hallenius drog korsbandet. Anfallaren är därmed borta hela säsongen och Pontus Engblom har blivit för ensam på topp även om det är Saku Ylätupa som är lagets bästa målskytt. Lika jobbigt har det varit bakåt då Oscar Linnér fick lämna klubben redan efter den första omgången efter en minst sagt ogenomtänkt intervju. När Andreas Andersson sedan skadade sig rådde rena rama målvaktskrisen. Nu är dock Andersson tillbaka igen. Djurgården var en av de stora förhandsfavoriterna efter värvningar av spelare som Edvardsen och Haksabanovic. Den omedelbara succén har dock uteblivit för den duon som tillsammans endast mäktat med fem fullträffar. Djurgården har minst sagt blandat och gett och stundtals varit briljanta hemma på Tele2 Arena medan spelet på resande fot lämnat en hel del i övrigt att önska. Den biten måste Kim och Tolle förbättra om det ska bli guldstrid i höst. Dessutom vore det tacksamt om lånet av Haksabanovic kan förlängas, något som det råder oklarheter kring i skrivande stund. Djurgården (-1) @ 1,99 Djurgården har inte vunnit en enda bortamatch under våren och faktiskt bara nätat en gång på sina fem resor. Ett rent ut sagt pinsamt facit. Nu är det dock minst sagt läge att vända på den trenden. Det finns så mycket offensiv kraft i laget där det förutom Edvardsen och Haksabanovic finns Asoro, Banda och Radetinac. Dessutom har Magnus Eriksson minst en växel till att lägga i. Kan hans kreativitet komma upp en nivå är Blåränderna riktigt bra. Rasmus Schüller är avstängd, men Elias Andersson kan kliva in bredvid Eriksson och Hampus Finndell. Giffarna har inte haft någon större lycka mot övriga stockholmslag denna säsong då de redan har torskat med 1-5 mot Hammarby och 0-2 mot AIK, båda matcherna på hemmaplan. Det blir storförlust igen för Sundsvall och jag väljer därför att klicka i Djurgården (-1) till runt dubbeldeg. Över 3,5 mål @ 2,64 Djurgården har alltså varit extremt målsnåla på bortaplan så långt och har en målskillnad på 1-4 efter fem resor. I huvudstaden har de däremot visat sin styrka med 19 baljor på sex fajter och då har Järnkaminerna dessutom bränt enormt mycket chanser under våren, inte minst i 2-2-matchen mot Helsingborg på Tele2 Arena. Potentialen är skyhög och mot ett skakigt hemmaförsvar tror jag att huvudstadsgänget vräker på från start trots främmande mark. GIF Sundsvall ser samtidigt något vassare ut framåt än bakåt och jag utesluter inte att Ylätupa och Engblom kan hitta nätet själva. Jag tror på resultat runt 1-3, 1-4 eller liknande och chansar då med över 3,5 mål till höga 2,64. Den fege kan istället spela över 2,5 mål till 1,65. Tävling: Allsvenskan

Plats: NP3 Arena

Tid: 17.30 (söndag) Elfsborg - Varberg Elfsborg har varit extremt ojämna under våren och har bara vunnit fyra matcher så långt även fast de stundtals har spelat ruggigt bra fotboll. Högstanivån är en av de högsta i hela Allsvenskan, men de har pendlat för mycket i sina prestationer. Något för Jimmy Thelin att försöka fixa inför fortsättningen för detta är ett lag för toppen. Lirare som Johan Larsson, Simon Olsson, Jacob Ondrejka och Rasmus Alm har väldigt mycket boll i sig. Dessutom kommer det hela tiden nya talanger underifrån. Varberg har en jämn trupp. Det skiljer inte speciellt mycket mellan den bästa spelaren och nummer 18 i truppen. Det är både en styrka och en svaghet. När allt fungerar för Jocke Perssons armé är de välorganiserade och jobbar som en organism, men när de har en sämre dag ser det spretigt och ganska talanglöst ut. Det stora problemet denna säsong har varit målskyttet när Tashreeq Matthews har varit en skugga av sitt forna jag. Sju gjorda mål är sämst i serien. Under 2,5 mål @ 2,10 Elfsborg har visserligen stundtals vräkt in mål framför sina fans i Borås, men de har också blivit nollade av Djurgården och Mjällby på plasten. Får de gulsvarta in ett tidigt mål rinner det ofta på när motståndarna måste öppna upp sig, Elfsborg är nämligen ett riktigt bra kontringslag. Om de inte får hål på sina motståndare direkt har värdarna däremot problem att luckra upp ett lågt försvar. Varberg kommer garanterat stå lågt och centralt och låta Elfsborg få spela runt dem. En taktik som har fungerat okej under våren. Tre av fem bortamatcher har slutat med underspel och jag tycker att 2,10 på att det blir max två baljor i matchen är för högt. Det blir min första rek från Borås. Flest mål i 2:a halvlek @ 2,06 Precis som jag har skrivit här ovan kommer Varberg troligen ligga lågt och kompakt med sitt lag och försöka krympa ytorna. Det kan mycket väl fungera i 45 minuter, men jag tror de får svårare att hålla i hela matchen lång. 0-0 är därmed ett tänkbart resultat i paus innan det trillar in en eller två bollar i den andra halvleken. 2,06 på att vi får se fler mål i den andra halvleken än i den första är ett helt okej odds och plockas också ner i godispåsen. Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 19.00 (måndag) Kalmar - Värnamo Det ska spelas ett riktigt häftigt Smålandsderby under måndagen när Kalmar och Värnamo går upp i sin första allsvenska match mot varandra. Kalmar har utvecklat sitt fina passningsspel från i fjol och under Henrik Rydströms ledning är det nu ett spännande lag att titta på. En sjätteplats är fullt godkänt inför omstarten och på hemmaplan märks skalper mot Djurgården och Hammarby. Vi kan nog räkna med att de rödklädda kommer ha mycket boll under måndagskvällen. Värnamo är dock en intressant nykomling som också vill spela fotboll. De fick till bitarna på ett mycket fint sätt precis innan uppehållet då de plockade sju poäng på tre matcher. Hammarby och Helsingborg besegrades då medan det bara var sekunder ifrån att bli vinst även mot Mjällby. Marcus Antonsson hittade helt rätt i den småländska myllan och ligger faktiskt tvåa i skytteligan med totalt sex fullträffar. Han måste fortsätta leverera om det ska bli nytt kontrakt i det svenska finrummet. Dubbelchans: Oavgjort eller Värnamo @ 1,92 Jag ser detta som en väldigt oviss match på förhand. Visst har Kalmar visat framfötterna ordentligt på Guldfågeln, men det är svårt att veta vart lagen står efter uppehållet och motståndet är inte enkelt. KFF har haft problem med målskyttet under våren och 13 gjorda mål är knappt godkänt. Oliver Berg har inte varit lika het framför mål som i fjol och då saknas det en riktig målskytt i laget. Jansson, Shamoun och Netabay i all ära, men det är inga spelare som gör 15 mål på en säsong. Det tog ett tag för Värnamo att växa in i den allsvenska kostymen, men mot slutet av våren imponerade de stort och gräs är dessutom ett underlag som passar Kamraterna. Detta är en oerhört stor match för gästerna som alltså ska få spela ett Smålandsderby i Allsvenskan och jag tror de krämar ut precis allt som finns i kropparna. X2 lockar då mig mest till fina 1,92. Under 2,5 mål @ 1,66 Kalmar har som jag redan nämnt haft svårt att sätta pricken över i:et i sina matcher och har nätat sex gånger på sina fem hemmamatcher. Problemet med Rydströms filosofi är att ibland går det lite väl mycket i sidled istället för att sätta fart på bollen och när de individuella prestationerna då inte finns där är risken att de rödvita blir trubbiga. Samtidigt har de varit stabila bakåt. Att ha bollen är trots allt bästa försvar och tre insläppta på de fem hemmafajterna är en bra siffra. Värnamo är inte heller något lag det sprakar om och även de snittar under 2,5 mål per match. Det mesta tyder på att det blir målsnålt i detta prestigefyllda derby och då klickar jag i underspelet till godkända 1,66. Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 19.00 (måndag)