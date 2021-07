"Djurgårdens lagmaskin slår till igen"

Spelstopp: 18:59 Djurgårdens IF - Sirius: Djurgårdens IF -1 @ 2,04 Djurgården har inte tagit några fångar hemma på Tele2 Arena så här långt. 4-1-0 på fem spelade matcher och den totala målskillnaden 9-1 är extremt imponerande siffror. Kim och Tolle har snabbt svetsat ihop en lagmaskin som springer sönder sina motståndare över 90 minuter och jag tror inte att det blir annorlunda när Sirius kommer till huvudstaden. Gästernas defensiv är inte vattentät och här borde finnas fina ytor för Eriksson, Chilufya och Asoro att utnyttja. Daniel Bäckström har fått ett gäng nya spelare att laborera med under transferfönstret i bland andra Widgren, Zeidan och Sjögrell, men jag är inte övertygad om att någon av de nämnda herrarna går in och lyfter gästernas nivå per omgående. Det kommer att ta tid innan allt klaffar och här stundar en av säsongens allra tuffaste bortamatcher. De blåsvarta fick i brakan med 0-4 borta mot Malmö och jag förväntar mig ganska stora förlustsiffror även på Tele2 Arena. Djurgården -1 (trevägs) liras med god känsla till finfina 2,04. Spel: Djurgårdens IF -1 @ 2,04

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 19:00 Halmstad - Varbergs BoIS: Under 2,5 mål @ 1,75 Halmstad har stått för en klart godkänd inledning av Allsvenskan i egenskap av nykomlingar och det är framför allt hallänningarnas stabila organisation som varit framgångsrik. Bara nio insläppta mål är en fin fjäder i Mange Haglunds strukturerade hatt, men det ska också sägas att det inte vräks in mål framåt. HBK har ännu inte nått upp i tvåsiffrigt antal gjorda mål och nog behöver offensiven spetsas till något för att undvika att slåss i botten under hösten. Spets finns i lirare som Al-Ammari, Antonsson och Lundevall, spelare som Varberg måste hålla ett extra öga på. Lyckas gästerna med det är mycket vunnet i detta derby. Jocke Perssons mannar inledde Allsvenskan med rena rama mardrömsschemat men det ska också sägas att de grönsvarta tog sig ur detsamma med godkänt betyg. Stanisic, Matthews och Karlsson Adjei har alla på ett eller annat sätt utmärkt sig och det är framför allt de två sistnämnda som ska såra Halmstad denna afton. Med det sagt blir det en tuff uppgift att hitta vägar igenom värdarnas kompakta defensiv. Det luktar målsnålt lång väg på Örjans Vall och jag hugger således under 2,5 mål till godkända 1,75. Spel: Under 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Allsvenskan

Plats: Örjans Vall

Tid: 19:00 Örgryte - Vasalunds IF: Under 2,5 mål @ 1,88 Örgryte rosade inte marknaden under våren och Sällskapets blott två triumfer på elva matcher är onekligen siffror att vara oroliga över. Herman Sjögrell var en av de få ljusglimtarna i offensiven, men han har försvunnit till Sirius sedan övergångsfönstret öppnade. Denna måndag är dessutom Brorsson och Sahlin avstängda och jag är långt ifrån övertygad om att ÖIS lyckas bryta ned ett förmodligen lågt stående Vasalund. Värdarna har hittills bara noterats för tio mål på elva spelade matcher. Vasalund har i sin tur bara gjort tre mål fler än Örgryte, förvisso med en match mindre spelad, men inte heller gästerna imponerar våldsamt i offensiv riktning. Lyckas ÖIS hålla koll på lirare som Vasic och Traore bör Vasalund få svårt att skapa farligheter på Gamla Ullevis gräsmatta. Nykomlingarna har dessutom bara vunnit en av fem bortamatcher så här långt, men å andra sidan ska det också nämnas att måndagens kombattanter är segerlösa i hemmaspelet. Jag tror på en målsnål tillställning på Gamla Ullevi och lirar därför under 2,5 mål i matchen till 1,88. Spel: Under 2,5 mål @ 1,88

Tävling: Superettan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 19:00 Trippeln Djurgårdens IF - Sirius: Djurgårdens IF -1 @ 2,04

Halmstad - Varbergs BoIS: Under 2,5 mål @ 1,75

Örgryte - Vasalunds IF: Under 2,5 mål @ 1,88

Totalt odds: 6,71 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.