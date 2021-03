"Domarskandal stod i vägen - nya tag nu"

Det var minst sagt stolpe ut på tripplarna i helgen. Under söndagen var jag ett tyskt mål ifrån och med tanke på chanserna Löws manskap skapade borde de fått in en tvåa. Dagen innan var det bland annat en domarskandal i Serbien som stod i vägen. Nu har landslagen lite paus och därför får jag gräva djupt i pinalerna för att hitta måndagens trippel.

Spelstopp: 17.59

Mafra - Porto II: Under 2,5 mål @ 1,60

Portos B-lag spelar i den portugisiska andradivisionen och är ett lag som nästan uteslutande består av ungdomar. Bland annat har Fabio Vieira spelat en match med laget och också nätat i 2-1-segern senast mot Covilha. Han är dock iväg med U21-landslaget och detsamma gäller Francisco Conceicao som är lagets näst bästa målskytt under säsongen. Där tappar Porto helt klart i offensiv styrka.

Gästerna är jumbo i tabellen, men har spelat upp sig med poäng i fem raka matcher. Något som Mafra nu ska försöka ändra på. Värdarna ligger däremot i mitten av tabellen, men på hemmagräset har de plockat poäng i tio av tolv fajter så långt. Här kommer de inte vika ner sig. Jag tror vi kommer få se en match mellan två lag som sätter försvarsspelet först. En målsnål drabbning är därmed att vänta.

Tio av Mafras tolv senaste matcher har gått under 2,5 mål och detsamma kan sägas för åtta av Portos tio senaste. Med den statistiken i ryggen känns underspelet stabilt och klickas i till godkända 1,60.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Liga Portugal 2

Plats: Estadio Municipal de Mafra

Tid: 18.00

Dordrecht - Telstar: Bortaseger @ 1,65

Telstar var inne i en dålig trend när de ställdes mot Roda i den senaste omgången. Då plockade de en mycket viktig 3-1-seger och därmed lever hoppet om en playoff-plats. Med elva poäng (och en match mindre spelad) upp till just Roda finns det dock inget utrymme att tappa poäng. Vlijter är iväg med Surinams landslag, men då han knappt fått någon speltid ändå är det inget större tapp.

Istället är det Glynor Plet vi ska hålla ögonen på. Med 15 mål hittills under säsongen är det en striker av klass Telstar har till sitt förfogande. Dordrecht har mycket skador i truppen, framförallt i defensiven. Det märktes i den senaste omgången när det blev stryk med hela 1-5 mot Go Ahead Eagles. Innan dess blev det torsk med 1-3 mot FC Oss. Totalt har nästjumbon släppt in 75 mål på 29 matcher vilket är näst flest av samtliga lag i serien.

Telstar har sju raka inbördes segrar och håller en annan nivå än värdarna. Då Dordrecht är seriens sämsta hemmalag spelar det heller inte så stor roll att matchen spelas på Riwal Hoogwerkers Stadium. Den raka bortasegern plockas till 1,65.

Spel: Bortaseger @ 1,65

Tävling: Eerste Divisie

Plats: Riwal Hoogwerkers Stadium

Tid: 18.45

Den Bosch - Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles -1 @ 2,61

Den Bosch ligger sist i Eerste Divisie och saknar en hel hög av spelare inför måndagens batalj. Sturing, Fonseca och Trotman (lagets tredje bästa målskytt under säsongen) är alla iväg på landslagsuppdrag. Dessutom är flera lirare skadade och Dwayne Green är avstängd. Det blir inte enkelt för värdarna att skrapa ihop en slagkraftig elva till denna fajt. Stort ansvar ligger på Jizz Hornkamp som nätat tio gånger under säsongen.

Go Ahead Eagles jagar direktuppflyttning och har på de sju senaste omgångarna spelat hem 19 poäng. Under denna period har de bara släppt in ett enda mål, det var i 5-1-segern mot Dordrecht för en dryg vecka sedan. Sam Hendriks nätade två gånger då och är en spelare av hög klass. Tillsammans med Mulenga bildar han ett spännande anfall som lär hitta ytor mot ett generöst hemmaförsvar.

När lagen möttes i höstas vann Örnarna med 3-0 och det mesta tyder på att det blir en överkörning igen. 2,61 på att gästerna ska vinna med minst två bollar är riktigt bra och får bli tredje och sista valet på min trippel.

Spel: Go Ahead Eagles -1 @ 2,61

Tävling: Eerste Divisie

Plats: De Vliert

Tid: 21.00

Trippeln

Mafra - Porto II: Under 2,5 mål @ 1,60

Dordrecht - Telstar: Bortaseger @ 1,65

Den Bosch - Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles -1 @ 2,61

Totalt odds: 6,89

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: