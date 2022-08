Dortmund - "best of the rest"

Precis som alltid var det en fröjd att skåda Dortmund trilla boll hemma på Signal Iduna Park förra säsongen. På 17 bataljer mäktade de gulsvarta med att vinna 13 och med ett snitt på magnifika 3,05 mål per match var laget bäst i klassen. På resande fot fanns däremot mer att önska. Erling Haaland var målmässigt överlägsen (22) trots att norrmannen bara spelade 24 matcher. Att ersätta den utomjordiska baggen (lämnat för Manchester City) blir inte enkelt men förhoppningsvis finns det tillräckligt med kvalité hos någon av sommar-värvningarna samtidigt som spelare som Bellingham och Malen med flera tar ytterligare steg i offensiv riktning.

Förväntningar på 2022/23

Borussia Dortmund förväntas alltid vara med och slåss om ligatiteln, men med tanke på att Bayern München har tio raka titlar har de inte lyckats speciellt bra i den kampen det senaste decenniet. Oftast blir det en andraplats för de gulsvarta och det var vad som hände i fjol. Något liknande igen samt att Borussia går vidare från gruppspelet i Champions League är ungefär vad fansen kan förvänta sig. Dessutom har de givetvis press på sig att vinna båda derbyna mot ärkefienden Schalke 04 och det är en uppgift som Terzic och company bör kunna gå i land med.

Borussia Dortmund vinnare utan Bayern München @ 2,30

Bayern München lär vinna Bundesliga, där finns det inget att göra, men det finns viss prestige i att vara “best of the rest”. Dortmund lyckades med den saken i fjol trots att de var enormt skadedrabbade under perioder. Försvaret såg dessutom stundtals ut som en schweizerost och det har adresserats i och med värvningarna av landslagsbackarna Niklas Süle och Nico Schlotterbeck. Får Dortmund behålla Jude Bellingham kommer engelsmannen dominera på mittfältet medan Marco Reus innebär målgaranti på topp. Trots Hallers sjukdom tror jag att BVB slutar tvåa i ligan och 2,30 är tillräckligt bra för att klickas i.

Liga: Bundesliga

Spelform: Borussia Dortmund vinnare utan Bayern München

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 2,30