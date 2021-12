"Dortmund visar tydlig dominans"

Spelstopp: 18.29 Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Över 3,5 mål @ 2,68 Adolf Hütter är en minst sagt pressad man efter att hans Borussia Mönchengladbach fallit ihop som ett korthus de senaste veckorna. 1-4 mot Köln, 0-6 mot Freiburg och 1-4 mot RB Leipzig är resultatet i de tre senaste ligamatcherna. Ofattbara siffror med tanke på att spelare som Elvedi och Ginter finns i försvaret framför Sommer. Borussia lär inte hålla nollan nu heller. Framåt ska däremot spelare som Embolo, Thuram och Pléa kunna spräcka nollan. Eintracht Frankfurt kommer i sin tur från ett riktigt målkalas när Bayer Leverkusen krossades med 5-2. Därmed går Hütters gamla klubb bättre än hans nya, även om det är tajt i mitten av tabellen. Borré, Kamada och Kostic lär skapa en del chanser nu också och dessutom finns Lammers och Da Costa att tillgå. Bakåt har Eintracht däremot bara hållit helt tätt en gång på sina 13 senaste tävlingsmatcher. Borussia Mönchengladbach har fyra raka matcher över 3,5 mål och Eintracht Frankfurt har klivit över linan tre gånger på sina fem senaste tävlingsfajter. Dessutom har det blivit minst fyra mål i samtliga av de fyra senaste inbördes mötena. Att vi får se minst fyra fullträffar igen finns att spela till höga 2,68 och det kan jag inte motstå. Spel: Över 3,5 mål @ 2,68

Tävling: Bundesliga

Plats: Borussia-Park

Tid: 18.30 Borussia Dortmund - Greuther Fürth: Borussia Dortmund under 3,5 mål @ 1,74 Greuther Fürth är tveklöst seriens sämsta lag, men i helgen tog de åtminstone sin första seger för säsongen. Union Berlin besegrades med 1-0 och det var ett stort steg i rätt riktning. Speciellt defensivt då Fürth höll nollan för första gången under hösten. Det behövdes efter att ha förlorat med 1-7 mot Bayer Leverkusen och 3-6 mot Hoffenheim i de två föregående omgångarna. Räkna med ett defensivt inriktat bortalag nu. Borussia Dortmund kommer närmast från 1-1 mot Bochum och trots att Reus och Haaland båda startade hade de gulsvarta svårt att komma till de där riktigt solklara lägena. Skadeläget är fortsatt jobbigt och bland annat saknas Moukoko, Malen och Guerreiro. Brandt, Hazard och Witsel började på bänken senast och är en trio som ska ses med bra chans att starta nu. Tre offensivt skickliga pjäser. Borussia Dortmund kommer dominera denna match fullständigt och med största sannolikhet också vinna. Här tycker jag dock att mållinan har spårat ur. Att Borussia Dortmund ska göra max tre mål i matchen står i höga 1,74 och i ligaspelet har de inte nätat fler gånger än så sedan mitten av september. Mot ett försvarsinriktat Greuther Fürth spelas därför Dortmund under 3,5 mål. Ska vi säga 3-0 till Borussia? Spel: Borussia Dortmund under 3,5 mål @ 1,74

Tävling: Bundesliga

Plats: Signal Iduna Park

Tid: 20.30 Rangers - St. Johnstone: Rangers -1,75 @ 1,66 Rangers har hittat storformen i ligaspelet och har nu sex raka segrar i Premiership i bagaget. Fem av dessa har dessutom plockats med minst två bollars marginal. Skadeläget är bra och då finns det massor av alternativ, inte minst på de offensiva positionerna. Sakala, Morelos, Hagi, Kent och Arfield vet alla vart målet är beläget och de kommer sätta högsta fart från första minut på Ibrox. St. Johnstone är jumbo i serien och kommer från tre raka förluster. Truppen håller låg klass och det kommer bli tufft för gästerna att hålla sig kvar i det skotska finrummet. Lars Dendoncker har lånats in från Brighton och kanske kan Leanders brorsa stadga upp besökarna. Han har dock inte fått speciellt stort förtroende hittills. Det kommer bli åka av under onsdagen. Rangers är på en helt annan nivå och står de bara för en normal insats vinner The Teddybears med ett antal bollars marginal. Jag har valt att spela -1,75 som innebär att det blir vinst på halva insatsen om Rangers vinner med två mål. Tremålssegrar ger vinst. Spel: Rangers -1,75 @ 1,66

Tävling: Premiership

Plats: Ibrox Stadium

Tid: 20.45 Trippeln Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Över 3,5 mål @ 2,68

Borussia Dortmund - Greuther Fürth: Borussia Dortmund under 3,5 mål @ 1,74

Rangers - St. Johnstone: Rangers -1,75 @ 1,66 Totalt odds: 7,74 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.