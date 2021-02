"Dortmunds fortsatta fall"

Spelstopp: 20.59 Porto - Juventus: Bortaseger @ 2,01 Vi rivstartar på mäktiga Estàdio do Dragao där det vankas det första mötet av två mellan Porto och Juventus. Porto har en fin tradition i Champions League och är åter framme i ett slutspel. Här tror jag dock att det tar stopp direkt i åttondelen. Årets Porto är inte en av de bättre upplagorna, vilket inte minst har visats i den inhemska ligan där de är hela tio poäng efter serieledande Sporting Lissabon. Formen är dessutom halvkall med fyra raka inhemska matcher utan vinst, det hör inte till vanligheterna. I helgens ligamatch hemma mot bottenlaget Boavista låg Porto under med 0-2 i paus innan de lyckades vända tillbaka och ta en pinne. En intressant match i matchen här blir mellan de gamla Real Madrid-polarna Pepe i Portos mittlås och Ronaldo. Där tror jag den numera 37-årige mittbacken kommer få bekänna färg mot historiens bästa Champions League-spelare. Ronaldo har hittills gjort 134 mål i Champions League och brukar alltid höja sig till de stora matcherna. Framför allt när de spelas i Portugal. Här räknar jag kallt med att den femfaldige CL-mästaren kommer ut som ett hungrigt lejon igen. Totalt sett har inte Juventus fått ihop det optimalt den här säsongen, men truppläget ser allt bättre ut och nu är det klasskillnad. Här tror jag de sätter sig i ett bra utgångsläge inför returen i Turin. Jag spelar den raka bortasegern till runt dubbla pengarna. Spel: Bortaseger @ 2,01

Tävling: Champions League

Plats: Estàdio do Dragao

Tid: 21.00

TV:

Sevilla- Dortmund: Hemmaseger @ 2,32 Vidare med Champions League-möte nummer två för kvällen. Sevilla är ett utpräglat cup-lag och gör sig alltid bra när det vankas slutspel. Nyligen slog de Barcelona med 2-0 här på Ramón Sánchez Pizjuán i Copa del Rey. Formen är minst sagt god för andalusierna som radat upp åtta raka segrar och framför allt spikat ihop helt bakåt där målvakt Bono hållit nollan i sju raka matcher. Otroligt. Ocampos och lagkapten Navas är jobbiga skador, men jämfört med gästernas avbräck är det ändå överkomligt. Dortmund har nämligen hela åtta spelare out inför den här kampen. Framför allt saknas viktiga Meunier, Witzel, Burki och Delaney. Håland är givetvis en anfallare Sevilla måste hålla kolla på, men är det något försvar som är rustade för det så är det ändå värdarna. Dortmund har i övrigt gått kallt hemma i Bundesliga och visar inget extra just nu. En vinst på de sex senaste i ligan är inget att skriva hem om och det släpps in alldeles för många mål. Ett annat tyskt Champions League-lag, Borussia Mönchengladbach, bombade exempelvis in hela fyra baljor hemma mot BVB nyligen. Jag tycker oddset på hemmasegern här är mycket lockande. Spel: Hemmaseger @ 2,32

Tävling: Champions League

Plats: Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 21:00

Everton - Manchester City: Manchester City -1,5 @ 2,07 Vi avslutar trippeln i Liverpool där Everton åkte på en riktig näsbränna hemma mot Fulham i söndags (0-2). Helt förvånande var det dock inte. Calvert-Lewin var en av flera ordinarie spelare som var out på grund av skada då. Skyttekungen är borta nu med tillsammans med James Rodriquez och Jordan Pickford. Tunga avbräck. Everton ligger helt ok med i tabellen där de med två matcher mindre spelade har fem pinnar upp till Europa-biljetten. Med det sagt är The Toffees är ett av de lag som, sett till statistik som Expected Goals, sprungit bäst och fått med sig betydligt fler poäng än vad de varit värda spelmässigt. Framför allt känns försvarsspelet stundtals virrigt. Manchester City är i sin tur inte virriga någonstans och tornar upp sig till det mest formstarka klubblaget i Europa. 16 raka vinster i de inhemska tävlingarna är engelskt rekord. 3-0 mot Tottenham och 4-1 mot Liverpool är siffror som sannerligen imponerar. Framför allt har Pep Guardiola satt försvarsspelet. De ljusblå släpper till få chanser och ännu färre mål. Truppläget är även bra för gästerna där Agüero nu är tillbaka i matchtruppen och De Bruyne tillbaka i träning. Enda tydliga avbräcket är formstarka Gündogan som har skadekänningar. Truppen är dock så bred att tyskturken knappast lär saknas. I min värld har City toppchans till 17:e raka vinsten mot när ett överskattat Everton står på andra sidan. Att vinsten dessutom landas med minst två mål finns till ett odds över 2 gånger pengarna, det är taget! Spel: Manchester City -1,5 @ 2,07

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Totalt odds: 9,65 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.