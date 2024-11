"Dundertrippel - godis från Spanien och Argentina"

Spelstopp: 19.59 Deportivo Riestra - Vélez Sarsfield: Deportivo Riestra (1) @ 2,10 Under söndagen fick ligaledarna, Vélez Sarsfield, i Torneo Betano sällskap av Huracán som efter 1-0 mot Independiente tog sig upp samma antal poäng som de förstnämnda i toppen av tabellen. Under måndagen är det dags för Vélez att försöka göra sig själva till herre på täppan. Så här långt har säsongen varit strålande bra från gästernas sida, men jag vill påpeka att överpresterat sina xG-siffror (drygt 28,4 xG) med sex fler gjorda mål. Det tyder såklart på en vass offensiv, men jag reserverar mig för att det inte kommer att fortsätta på samma frekvens framöver. Bortaplan är dessutom ett aber i den argentinska fotbollen vilket gör att jag ställer mig frågande till det låga oddset på tvåan. Deportivo Riestra har överpresterat xPTS och är i grunden ett sämre lag än måndagens kombattanter, men här tycker jag helt enkelt att marknaden går för hårt på gästerna. Deportivo Riestra (1) – detsamma som 1X – betalar en bra bit över dubbel deg, något jag inte tror att vi kommer att få se närmare avspark. Mitt spel blir således att hemmalaget kniper minst en pinne. Spel: Deportivo Riestra (1) @ 2,10 Tävling: Torneo Betano Plats: Estadio Guillermo Laza Tid: 20.00 Deportivo La Coruna - Eibar: Eibar (1) @ 1,70 När jag växte upp förgylldes Riazor av bolltrollare som Djalminha och Valerón. Diego Tristán vräkte dessutom in mål för Deportivo La Coruna. Det är dock en svunnen tid, men inför den här säsongen tog sig det forna storlaget upp i Segunda División efter en tid på lägre nivå. Deportivo har inlett säsongen spelmässigt bra och har förtjänat fler poäng än vad tabellen i andraligan säger, men denna måndag anser jag att värdarna blir för stora favoriter mot Eibar. Så sent som i fjol slutade gästerna bara en poäng bakom direktplatserna till La Liga. Baskerna föll sedan i playoff mot klassiska Real Oviedo, något som har påverkat inledningen på den här säsongen negativt. Jag är dock övertygad om att det kommer att vända förr snarare än senare. Eibar besitter ett enormt kunnande när de har sin dag och jag köper inte att gästerna görs till stora underdogs. Eibar (1) – detsamma som X2 – finns att hämta till 1,70 på Svenska Spel Sport och Casinos nya bettingplattform. Det är för bra för att inte klicka. Spel: Eibar (1) @ 1,70 Tävling: Segunda División Plats: Estadio Riazor Tid: 20.30 Argentinos Juniors - Banfield: Hemmaseger @ 1,94 I början på slutet av oktober lyckades Argentinos Juniors lägga erkänt starka Talleres de Córdoba på rygg med 3-0 hemma på Estadio Diego Armando Maradona. Jag trodde att det skulle vara startskottet på en längre period med triumfer i bagaget, men istället har “Insekterna” svarat upp med tre raka utan trepoängare. 1-2 senast mot Defensa y Justicia var inte mycket att säga om, men dessförinnan var värdarna förtjänta av betydligt mer. Varken 1-2 mot Platense eller 1-1 mot ligaledarna Vélez Sarsfield motsvarade matchbilden och min tro är att Argentinos Juniors studsar tillbaka hemma mot Banfield. Gästerna har förlorat sju av sina elva bortamatcher så här långt och visar heller ingen vidare dagsform. Bara en seger på de sex senaste imponerar föga och här blir det återigen väldigt tufft emot för de grönvita. Jag gillar Argentinos Juniors segerchans och väljer därför att knipa den raka ettan till precis under 1,95. Ett bra odds. Spel: Hemmaseger @ 1,94 Tävling: Torneo Betano Plats: Estadio Diego Armando Maradona Tid: 01.00 (tisdag) Trippeln Deportivo Riestra - Vélez Sarsfield: Deportivo Riestra (1) @ 2,10 Deportivo La Coruna - Eibar: Eibar (1) @ 1,70 Argentinos Juniors - Banfield: Hemmaseger @ 1,94 Totalt odds: 6,93