"Efter 11 år - Inter är nära ligatiteln nu"

Juventus löste sin del i gårdagens trippel, men i övrigt gick det inte vägen. Nya tag nu. Inter går urstarkt i Serie A och under torsdagen plockas ännu en klar seger. Även Everton löser tre poäng medan vi återigen synar en målsnål tillställning mellan Levante och Athletic Bilbao. Häng med!

West Bromwich - Everton: Bortaseger @ 1,89

Everton spelade en jämn och tuff måndagsmatch mot Southampton där The Toffees till sist gick segrande ur fajten. Matchens enda mål prickades dit av Richarlison som därmed nätat i tre raka matcher. Skönt för gästerna att inte vara helt beroende av Calvert-Lewin. Assisten kom från Gylfi Sigurdsson och islänningen stod för flera fina servar på fasta situationer som mycket väl kunde lett till fler baljor.

West Bromwich fick lite hopp om nytt kontrakt när de besegrade Brighton med 1-0. Kyle Bartley nickade in 1-0 på hörna och fasta situationer kommer vara viktigt för Big Sams lag om de ska kunna störa ett skickligt Everton. Ajayi lär komma in i mittförsvaret igen efter sin avstängning och det är välkommet tillskott. Trots det bör The Baggies få stora problem med att hålla gästerna stången, de släppte trots allt till otaliga chanser mot Brighton i helgen.

Spelare för spelare är det inget snack om att Everton håller betydligt högre klass än WBA och gör de bara en bra insats vinner Ancelottis grabbar komfortabelt, precis som i höstas när Everton körde över West Bromwich med 5-2. Den raka tvåan plockas till 1,89.

Parma - Inter: Inter -1 @ 1,80

Det var elva år sedan som Inter senast vann Scudetton, men nu har de blåsvarta verkligen chansen. Fem raka segrar i ligan gör att de blåsvarta skapat lucka ner till rivalen Milan. På dessa kamper har Inter dessutom en målskillnad på 15-1. Oerhört imponerande. Skadeläget är i det närmaste perfekt. Endast Sensi saknas vilket gör att Conte har gott om valmöjligheter på alla positioner.

Parma har börjat hitta målet igen men släpper alltjämt in för mycket mål. Två raka 2-2-kamper hjälper inte mycket om Gagliolos gäng ska kunna klättra upp från sin nedflyttningsplats. Sepe har det tufft mellan stolparna och Gagliolo själv bildar ett skakigt mittbackspar med Osorio. Det lär knappast vara lufttätt när Lukaku, Martínez och Sánchez kommer stormande. Framåt händer det en del med Karamoh, Hernani och Cornelius, men här kommer Parma inte se speciellt mycket av bollen.

Inter är klassen bättre och visar alltså strålande form. Dessutom kommer de blåsvartas mål ofta i klump. Vinner de fajterna är det ofta siffrorna rinner iväg. De sju senaste triumferna har alla slutat med minst två måls marginal. Jag tror det blir samma visa igen. 1,80 på handikappspelet är taget.

Levante - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,79

Levante och Athletic Bilbao har mötts två gånger de senaste veckorna, både i cupen och i ligan. Båda gångerna har jag haft matchen med på min trippel då jag spelat under 2,5 mål. Båda gångerna har det slutat 1-1. Nu väntar returen i Copa del Reys semifinal. Helgens tillställning på den här arenan i La Liga var en ganska händelselös sådan där båda målen gjordes från straffpunkten.

Troligen får vi se en ganska avvaktande inledning nu också. Levante har ingen anledning att gå framåt då de är nöjda så länge matchen tickar 0-0. Vezo kommer in i försvaret igen efter sin avstängning i helgen och det är en viktig defensiv pjäs för Grodorna. Athletic Bilbao bör satsa lite mer offensivt, men baskerna trivs verkligen inte på resande fot. I ligan har de bara mäktat med två segrar och 14 mål framåt på tolv bortafajter.

Precis som i de två senaste gångerna denna match funnits med på trippeln finner jag mest värde i underspelet. 1,79 är några punkter för högt och får duga som tredje val i trippeln.

Trippeln

West Bromwich - Everton: Bortaseger @ 1,89

Parma - Inter: Inter - 1 @ 1,80

Levante - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,79

Totalt odds: 6,08

