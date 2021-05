"Efter chocken - Malmö slår tillbaka"

Spelstopp: 17.29

Malmö FF - Varberg: Malmö FF -1 @ 1,80

Malmö-supportrarna fick en chock när de mesta mästarna reste till Stockholm för att möta Djurgården. De himmelsblå var fullständigt utspelade och ska vara glada att slakten bara slutade 1-3. Räkna med att vi får se ett revanschsuget hemmagäng nu och klass finns det som bekant gott om i laget. Här lär MFF sätta högsta fart från början och då blir det inte lätt att hänga med.

Varberg spelade faktiskt 2-2 här i fjol efter att Gustaf Norlin satt dit ett rasande grant mål. Han finns inte kvar i laget längre och överhuvudtaget känns hallänningarna tunna. Visst var det starkt att bortabesegra Östersund i den senaste omgången, men Malmö FF är ett helt annat slags motstånd. Här får Jocke Perssons gäng sikta på att hålla tätt så länge det går.

Värdarna är urstarka på hemmagräset och visar under söndagen att de kommer vara att räkna med i tabellen, precis som vanligt. Handikapplinan spelas till fina 1,80.

Spel: Malmö FF -1 @ 1,80

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 17.30

Hertha Berlin - Arminia Bielefeld: Hemmaseger @ 1,88

Hertha Berlin har en galen avslutning på säsongen och spelar match mest hela tiden. Detta då flera fajter blev uppskjutna under april månad på grund av corona. Det täta matchandet verkar passa huvudstadslaget bra, 1-1 mot Mainz följdes upp av 3-0 mot Freiburg. Hertha roterade en hel del och satte in lirare som Dilrosun, Radonjic och Piatek från start. De två sistnämnda tackade för förtroendet genom att sätta dit varsitt mål.

Guendouzi skadade sig, men även utan den unge franske talangen ser Berlin-klubben väldigt spännande ut. Nu är det dags att ta ett stort kliv mot nytt kontrakt. Arminia Bielefeld ligger på samma poäng som Hertha inför söndagens batalj och således är detta ett grymt viktigt möte. Jocke Nilsson och hans lagkamrater är seriens näst sämsta bortalag, efter slagpåsen Schalke 04, och får en tuff kväll igen.

Jag håller värdarna betydligt högre än Arminia och kommer Hertha upp i samma klass som mot Freiburg bör detta bli en ensidig historia. 1,88 på den raka hemmasegern är taget alla dagar i veckan.

Spel: Hemmaseger @ 1,88

Tävling: Bundesliga

Plats: Olympiastadion

Tid: 18.00

Real Madrid - Sevilla: Under 2,5 mål @ 1,91

Real Madrid hade väldigt svårt att komma till farliga chanser mot Chelsea och det var helt rättvist att de åkte ur Champions League. Karim Benzema är alltid farlig på topp, men han är också det enda hot som de vitklädda har. Eden Hazard är en skugga av den spelare han var i Chelsea och Vinícius Júnior är ojämn i sina prestationer, som unga spelare tenderar att vara.

Bakåt är Real dock stabila och med Ramos tillbaka är det inte helt enkelt att bryta ner Zidanes mannar. Sevilla har visat härlig form en längre period även om det blev förlust med 0-1 mot Athletic Bilbao i den senaste omgången. Diego Carlos och Jules Koundé är kapabla att hantera Benzema och bakom dessa herrar står Bono stadigt mellan stolparna. Lopetegui har dessutom alltid en räv bakom örat.

Tre av de fyra senaste mötena mellan dessa två lag har gått under 2,5 mål. Dessutom har Real Madrid gått under den linan i sex av sina sju senaste tävlingsmatcher. Det står väldigt mycket på spel här och då blir det knappast tal om någon tokoffensiv. Under 2,5 mål känns riktigt bra och 1,91 är ett superodds på den saken.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,91

Tävling: La Liga

Plats: Alfredo Di Stéfano Stadium

Tid: 21.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

