Efter CL-smällen - Dortmund vinner landets största derby

Det blev två av tre rätt både på lördagens och söndagens tripplar. Under söndagen var vi dessutom bara ett mål ifrån full pott. Bittert, men analyserna var det inget fel på. Nu siktar jag såklart mot en fullträff och till min hjälp har jag matcher från La Liga, Serie A och Bundesliga. Häng med!

Napoli åkte på sin blott andra ligaförlust för säsongen när Lazio slog tillbaka de ljusblåa förra helgen. Det ska dock sägas att Napoli var det bättre laget och vann xG relativt klart. Dessutom är det fortfarande 15 poäng ner till andraplatsen i Serie A så det är ingen större fara på taket. Mario Rui är avstängd i denna match och Raspadori är alltjämt skadad. I övrigt finns alla stjärnor tillgängliga och då lär vi få se Lozano, Kvaratskhelia och Osimhen på topp.

Atalanta jagar en Champions League-plats, men har hamnat en bit efter. Tre raka omgångar utan seger är anledningen till detta och Gasperinis mannar får det inte att stämma just nu. Ett enda mål framåt på dessa tre fajter är märkligt med tanke på vilken eldkraft som finns i truppen. Boga, Höjlund och Lookman springer dock runt med blött krut i bössan. Dessutom är Zapata skadad och det är ett avbräck modell större.

Napoli vill säkerligen visa att förlusten mot Lazio var en engångsföreteelse och jag tror vi får se ett starkt hemmalag här som går för fullt från start. Då får ett formsvagt Atalanta svårt att hänga med i svängarna. 1,66 på den raka ettan fungerar helt okej som virke.

Celta Vigo har spelat upp sig betänkligt under våren och har tagit poäng i fem av de sex senaste omgångarna av La Liga. Centrallinjen är väldigt stark med Aidoo i backlinjen, Veiga på mittfältet samt Larsen och magiska Aspas på topp. Dessutom finns Cervi och Seferovic att plocka in från bänken. På hemmaplan har Celta tagit poäng i två tredjedelar av säsongens ligamatcher och här ska de gälla som favoriter även under lördagen.

Rayo Vallecano ligger högre upp i tabellen och är faktiskt med och utmanar om Europaplatserna. Rayo har dock fallit tillbaka mot slutet och har fyra raka utan seger. Trejo och De Tomás är fina offensiva pjäser och Falcao är en riktig joker, men här lär de inte få speciellt mycket att säga till om. Räkna med ett Vallecano som ligger lågt och satsar på kvicka omställningar.

Celta Vigo mår bra just nu, men det skiljer bara tre poäng ner till nedflyttningsplats och de ljusblåa har således mycket att spela för. Då bör vi få se ett hemmalag som tar tag i taktpinnen direkt. Det räcker till tre sköna poäng och 2,09 är ett fint odds på ettan. Den tar vi.

En jobbig skadelista blev ännu längre när Julian Brandt gick sönder i tisdagens möte med Chelsea. En match som slutade 0-2 och därmed är de gulsvarta ute ur turneringen. Fullt fokus nu på Bundesliga där Borussia står på samma poäng som Bayern München i toppen av tabellen. Trots alla skador kan Terzic dessutom mönstra en grym elva med Süle i försvaret, Bellingham på mittfältet samt Reus och Haller längre fram i banan.

Schalke 04 är långt ifrån den stjärnklassen och det syns också på ligaplaceringen då laget från Gelsenkirchen är på nedflyttningsplats. De blåklädda har en ännu längre skadelista än Dortmund och det sätter käppar i hjulen. På plussidan ska sägas att värdarna visar fin form med två raka segrar och sex raka omgångar utan förlust. Självförtroendet börjar således fyllas på, men spelarmaterialet är i ärlighetens namn inget vidare.

Detta är ett av Tysklands hetaste derbyn och det är mycket känslor i spel när dessa två lag drabbar samman. Dortmund är klar storebror i regionen och har inte släppt in ett enda mål på sina fem senaste matcher mot ärkerivalerna. De gulsvarta håller nollan igen och Borussia tar tre tunga poäng. Jag safear dock något och plockar ner den raka tvåan till 1,67 i trippelpåsen.

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

