"Efter de pinsamma siffrorna - ny förlust för Mourinhos Roma"

Det vimlar av häftiga bataljer under söndagen och jag har valt ut tre av de största matcherna till min trippel. Liverpool vinner prestigemötet på Old Trafford medan Napolis segertåg tuffar vidare i Serie A. Dessutom blir det tätt, tajt och målsnålt i den spanska huvudstaden Madrid. Trippeln tickar in till ett odds en bit över 9 gånger pengarna och det är såklart något som inte får missas.

Spelstopp: 17.29

Manchester United - Liverpool: Bortaseger @ 2,32

Manchester United gjorde en riktigt slät figur i den första halvleken mot Atalanta. Maguire och Lindelöf Nilsson såg trubbiga ut i försvaret och på mittfältet hade Fred och McTominay svårt att få igång något spel. Under den andra halvleken plockade Solskjaer in spelare som Cavani och Pogba och det vände matchen. United vann till sist med 3-2 och visst ger det en boost åt självförtroendet. Samtidigt är det för enkelt att skapa chanser på hemmalaget.

Förra helgen fick United stryk med 2-4 av Leicester och för ett ihåligt försvar finns det få saker som passar sämre än att ställas mot Liverpools fantastiska topptrio. Mohammed Salah är världens bästa spelare just nu och gör saker med en sådan lätthet. Drömmålen har avlöst varandra de senaste veckorna och det är en spelare som United får svårt att hantera. Tillsammans med Mané och Firmino lär egyptiern precis som vanligt hitta nätet.

Liverpool är det enda laget i Premier League som fortsatt är obesegrat och det lär vara fallet även efter denna söndagsmatiné. Klopps mannar visar att de håller en högre nivå och vinner på Old Trafford. 2,32 på att det ska ske är väldigt bra.

Spel: Bortaseger @ 2,32

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 17.30

Roma - Napoli: Bortaseger @ 2,43

Napoli har varit helt omöjliga att ha att göra med i Serie A under hösten. Åtta matcher har gett maximala 24 poäng och endast tre gånger har de ljusblå behövt vittja nätet. Rrahmani och Koulibaly har stängt till totalt framför Ospina. Spelare som Anguissa och Demme tar hand om mittfältet medan Osimhen, Insigne och Mertens alla finns tillgängliga i offensiven. Den förstnämnda gör mål varje gång han går på planen för tillfället och han lär få sina chanser i Rom.

José Mourinho lär inte ha varit speciellt nöjd med insatsen hans Roma gjorde mot Bodö/Glimt under torsdagen. 1-6 är direkt pinsamma siffror som ingen rotation i världen kan ursäkta. Räkna med att hemmaspelarna har fått sig en skrapa sedan dess och säkerligen vill visa sig från sin bästa sida nu. Det är en betydligt stabilare elva som kommer starta här, men Roma får ändå svårt att räcka till.

Napoli har vunnit de tre senaste inbördes mötena mellan lagen och ser också betydligt bättre ut i dagsläget. Att de ljusblå ska plocka ännu en trepoängare står i höga 2,43 och det är flera punkter för högt för att motstå.

Spel: Bortaseger @ 2,43

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18.00

TV: Sportkanalen och Cmore

Atlético Madrid - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,65

Atlético Madrid var inblandade i en ovanligt svängig tillställning tidigare under veckan när Liverpool kom på besök i Champions League. Efter att tidigt i matchen ha hamnat i ett 0-2-underläge jobbade de rödvita sig in i matchen igen genom två fina mål av Griezmann. Fransmannen åkte dock ut i den andra halvleken och efter det tappade Simeones gäng in en boll igen. Nu är Stefan Savic tillbaka i laget igen och det är viktigt för den defensiva balansen. I La Liga är Madrassmakarna alltjämt tajta med endast sex insläppta mål efter åtta omgångar.

Real Sociedad leder faktiskt La Liga inför helgens matcher, även om det ska sägas att de har spelat en match mer än övriga topplag. Baskerna har imponerat med sitt försvarsspel som bara har genererat i sju baklängesmål på nio matcher. Le Normand och Elustondo har fungerat bra tillsammans i mittförsvaret. Nu är vänsterbacken Munoz avstängd, men Real blir inte enkla att bryta ner ändå. Framåt har Alexander Isak haft svårt att hitta nätet. Sociedad hoppas att svenskens mål mot Sturm Graz under torsdagen ska få det att lossna.

Detta är två lag som båda snittar under 2,5 mål per match och i endast ett av de sex senaste mötena mellan gängen har det blivit tre fullträffar. Jag tror detta blir ett ställningskrig som tickar 0-0 länge. Underspelet känns då som en given lösning och 1,65 är bra betalt på den saken.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,65

Tävling: La Liga

Plats: Wanda Metropolitano

Tid: 21.00

TV: Cmore Live och Cmore

