"Efter den blytunga förlusten - Mourinho tar efterlängtad seger"

Det finns något för alla på min söndagstrippel där jag har valt ut drag från tre vitt skilda tävlingar. Jag tror vi för en gångs skull får se ett lag göra fler än ett mål i de afrikanska mästerskapen och testar en handikapplina där till högt odds. Även i Italien kliver jag in på minuslinan medan en rak tvåa mellan Troyes - Lyon knyter ihop säcken. Häng med!

Spelstopp: 16.59 Elfenbenskusten - Sierra Leone: Elfenbenskusten (-1) @ 2,10 Sierra Leone och Ekvatorialguinea är rejäla underdogs i Grupp E, men de förstnämnda tog en riktig skalp i premiären. Då spelade de nämligen 0-0 mot de regerande mästarna Algeriet. Starkt jobbat, men det ska sägas att västafrikanerna var väldigt tillbakatryckta i den matchen. QPR:s Kakay och Bangura, som till vardags spelar i Neuchatel, var heroiska då. Jag har dock svårt att tro att de ska lyckas hålla tätt igen. Elfenbenskusten är på pappret ett av turneringens absolut vassaste lag. När de besegrade Ekvatorialguinea med 1-0 satte Gradel dit målet redan i den femte minuten och det kunde ha kommit mer. Han fick sällskap av Haller och Cornet på topp med Seri, Sangaré och Kessié strax bakom. En grym uppställning och då finns Zaha, Pépé och Kouamé på bänken. Det är spelare som bör komma till lägen i denna match. Det har varit extremt målsnåla matcher i början av de afrikanska mästerskapen med 1-0 som vanligast resultat. Här tror jag dock att Elfenbenskusten kan göra mer än så. De har fått mer tid tillsammans som lag och ställs mot ett på pappret direkt uselt motstånd. Jag tror ivorianerna nätar minst två gånger och bakåt håller de tätt. Handikapplinan spelas därför till höga 2,10. Spel: Elfenbenskusten (-1) @ 2,10

Tävling: Afrikanska Mästerskapen

Plats: Japoma Stadium

Tid: 17.00 Troyes - Lyon: Bortaseger @ 1,80 Lyon har fem raka ligamatcher utan seger och saknar trion Kadewere, Ekambi och Slimani på grund av de afrikanska mästerskapen. Trots det löste Les Gones en pinne mot självaste PSG i sin senaste batalj. Paquetá stod för målet då och tillsammans med Aouar och Dembélé bildade han en vass offensiv. Då fanns dessutom Cherki och Shaqiri att plocka in från bänken. En stark insats av Lyon som visade vilken kapacitet som trots allt finns i truppen. Troyes visar heller ingen vidare form då de bara har lyckats vinna en av sina nio senaste i alla tävlingar. Raden 4-5-10 i Ligue 1 gör att de är indragna i den absoluta bottenstriden. Senast visades Moulin ut trots att han inte var på planen. Han är avstängd nu. De värsta avbräcken står dock AFCON för. Kaboré, Kouamé, Baldé och Touzghar är alla iväg och spelar den turneringen. Tunga avbräck och Troyes har inte lika bred trupp som Lyon att laborera med. Lyon har åtta raka segrar i inbördes möten och vann med 3-1 när lagen möttes i höstas. De ska gälla som klara favoriter igen och när vi då får fullt godkända 1,80 på tvåan är det bara att hugga direkt. Det blir andra valet på min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de l’Aube

Tid: 17.05 Roma - Cagliari: Roma (-1) @ 2,03 Cagliari har rest sig på 9 och via två raka segrar börjat närma sig säker mark i Serie A. Pavoletti visar fin form med mål i båda segermatcherna och Pereiro noterades för både mål och assist när sardinerna vände 0-1 till 2-1 mot Bologna. Truppen ser dock ganska svag ut och en spelare som Lovato hade stora problem i försvaret mot Bologna. Framåt saknas Baldé på grund av AFCON och han hade behövts. Roma gör en svag höst och åkte på en blytung förlust mot Juventus förra helgen när 3-1 tappades till 3-4 och Pellegrini dessutom missade en straff i slutet av matchen. Tungt för Mourinhos mannar, men insatsen var intressant. Abraham och Afena-Gyan startade på topp då och hittade varandra bra medan Pellegrini, Mkhitaryan och Veretout bildade ett starkt mittfält. Dessutom gjorde nyförvärvet Maitland-Niles 90 minuter på högerkanten. Samtliga är spelare som hade gått rakt in i gästernas elva. Det är bara seger som gäller för Roma om de ska kunna hänga på i kampen om Champions League-platserna och jag tror de hårt prövade supportrarna äntligen får njuta av en fin insats. Cagliari är flera klasser sämre och blir överkörda i den eviga staden. Jag plockar fram handikapplinan till dryga dubbeldeg som sista val på trippeln. Spel: Roma (-1) @ 2,03

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Elfenbenskusten - Sierra Leone: Elfenbenskusten (-1) @ 2,10

Troyes - Lyon: Bortaseger @ 1,80

Roma - Cagliari: Roma (-1) @ 2,03 Totalt odds: 7,67 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.