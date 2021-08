"Efter den efterlängtade segern - nu väntar en målsnål tillställning"

Spelstopp: 18.59 Akropolis - Värnamo: Under 2,5 mål @ 1,83 Efter två raka matcher utan seger hittade Värnamo tillbaka till segertåget igen när Landskrona besegrades med 2-0 på bortaplan. Oscar Uddenäs och Oscar Johansson stod för målen då. Annars var det som vanligt det tajta försvaret som stack ut. IFK har släppt in minst antal mål i Superettan och även fast Bernardo Vilar har sålts vidare till IFK Göteborg ser smålänningarna väldigt välorganiserade ut. Akropolis höll även de nollan i den senaste omgången när Norrby besegrades på bortaplan med 1-0. Det var den nye, albanske, målvakten Orestis Menka som debuterade mellan stolparna då och visst ser det ut att vara ett steg upp jämfört med gamle Alvbåge. Dimitriadis och Albornoz såg stabila ut på mittfältet och är en fysiskt stark duo. Det lär bli en del kamp på Grimsta under måndagskvällen. När lagen möttes i Värnamo i våras vann smålänningarna med 1-0. Jag tror på en målsnål drabbning igen där vi får se max två fullträffar. 1,83 på underspelet är taget alla dagar i veckan. Spel: Under 2,5 mål @ 1,83

Tävling: Superettan

Plats: Grimsta IP

Tid: 19.00 KIF Örebro - Linköping: Båda lagen gör mål: Nej @ 2,22 KIF Örebro har tappat Karin Lundin till Fiorentina och utan henne ser närkingarna väldigt trubbiga ut framåt. Amanda Rantanen, men meriter från det finska landslaget, startade på topp mot Rosengård men fick inte speciellt mycket vettigt att jobba med. Skåningarna vann den drabbningen med hela 6-0! KIF lär ha jobbat mycket med att tajta till försvaret under veckan och i Rúnarsdóttir finns det en stabil sista utpost. Linköping vilade Uchenna Kanu mot Piteå och mäktade då bara med ett mål framåt signerat Cornelia Kapocs. 1-1 slutade matchen och det var återigen bortkastade poäng för LFC. Med en trupp som innehåller namn som Fischer, Ellingsen och Aronsson borde egentligen östgötarna vara med och slåss högre upp i tabellen. Stundtals har dock anfallsspelet hackat och Behrn Arena är inget enkelt ställe att åka till. Med tanke på KIF Örebros stjärnsmäll i den senaste omgången tror jag att de går in med en mer defensiv approach till denna match. Det kan göra att det blir ett ställningskrig istället för en flytande, härlig fotbollsmatch att titta på. Jag tror på målsnålt även här och att båda lagen inte ska hitta nätet finns till höga 2,22. Det är några enheter för högt. Spel: Båda lagen gör mål: Nej @ 2,22

Tävling: Damallsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 19.00 Real Zaragoza - Cartagena: Under 2,5 mål @ 1,45 Det har inte direkt svängt om Real Zaragoza i inledningen av säsongen. 0-0 hemma mot Ibiza i premiären följdes upp av 0-2 borta mot tuffa Valladolid i den andra omgången. Inget mål framåt med andra ord och även om Narváez är en skicklig spelare blir han lite väl isolerad på topp. En spelare som Igbekeme måste ge bättre understöd om det ska börja smälla i nätet. Bakåt ser det däremot stabilt ut och mot Valladolid släppte inte Zaragoza till speciellt många chanser. Cartagena står på noll poäng och 1-5 i målskillnad inför den tredje omgången. Senast mot Huesca gick dessutom anfallaren Ignacio Gil sönder och hans status inför den här matchen är i skrivande stund oklar. Visserligen gjorde han inte ett enda mål på 35 ligamatcher i fjol, men det är ändå en viktig kugge. Störst hopp sätts dock till 40-årige Rúben Castro som smällde in 19 baljor förra säsongen. En underbar idrottsman, men visst borde åldern börja ta ut sin rätt. Real Zaragoza ser impotenta ut framåt, men hemma på La Romareda är de inte enkla att bryta igenom. När lagen möttes på den här arenan i april slutade det 0-0 och höstmötet med Cartagena som hemmalag slutade 1-1. Det blir inte fler än två mål nu heller. 1,45 är kanske inte det sexigaste oddset men det fungerar som virke. Spel: Under 2,5 mål @ 1,45

Tävling: La Liga 2

Plats: La Romareda

Tid: 22.00 Trippeln Akropolis - Värnamo: Under 2,5 mål @ 1,83

KIF Örebro - Linköping: Båda lagen gör mål: Nej @ 2,22

Real Zaragoza - Cartagena: Under 2,5 mål @ 1,45

Totalt odds: 5,89 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.